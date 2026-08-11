Hà Nội khởi công khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ven sông Hồng rộng gần 170 ha

TPO - Khu đô thị Đa mục tiêu có diện tích khoảng 169,5 ha và Khu đô thị Định cư có diện tích khoảng 98 ha, được quy hoạch liền kề, kết nối liên thông về hạ tầng thông qua các trục giao thông chính gồm Đại lộ sông Hồng, đường xuyên tâm và đường ven sông.

Ngày 11/8/2026, Lễ khởi công Dự án Khu đô thị đa mục tiêu - Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam được tổ chức. Đây là dự án do Liên danh Đại Quang Minh – Thaco - Hòa Phát và Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng thực hiện.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đa mục tiêu có diện tích khoảng 169,5 ha và Khu đô thị Định cư có diện tích khoảng 98 ha, được quy hoạch liền kề, kết nối liên thông về hạ tầng thông qua các trục giao thông chính gồm Đại lộ sông Hồng, đường xuyên tâm và đường ven sông.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu - Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam. Ảnh: CĐT

Cùng với khoảng 93 ha công viên bán ngập và công viên chuyên đề, hệ thống này sẽ hình thành một không gian đô thị hợp nhất, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và không gian công cộng, đồng thời hài hòa với cảnh quan và thiên nhiên.

Điểm khác biệt của mô hình là không tạo ra sự phân tách giữa các nhóm cư dân tại Khu đô thị Đa mục tiêu và Khu đô thị Định cư. Tất cả cư dân đều được tiếp cận hệ thống hạ tầng xã hội và các tiện ích đô thị với tiêu chuẩn đồng bộ, qua đó hình thành một cộng đồng dân cư thống nhất, với quy mô khoảng 148.000 người.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các tiện ích thiết yếu, dự án được kỳ vọng tạo công ăn việc làm cho khoảng 15.000-20.000 người, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT

Đặc biệt, dự án được khởi đầu từ việc tôn trọng các quy luật tự nhiên đã hình thành qua nghìn năm, bao gồm địa hình, dòng chảy và hệ sinh thái ven sông.

Quá trình nghiên cứu và phát triển dự án có sự tham gia của nhiều viện nghiên cứu, đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực thủy văn, thủy lực, hình thái và chỉnh trị sông, an toàn đê điều, quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, môi trường và sinh thái...