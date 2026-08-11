Hà Nội sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình từ năm học 2026-2027

TPO - Hà Nội giao UBND các phường, xã và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lộ trình và phương án phân kỳ theo từng năm học, từng cấp học) và trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 8/2026.

Ngày 10/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành công văn về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, người học đã được Trung ương và HĐND Thành phố ban hành, gồm: chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo quy định; hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú theo quy định; hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học theo quy định.

Ảnh minh họa

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các phường, xã và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lộ trình và phương án phân kỳ theo từng năm học, từng cấp học; đối tượng, nhu cầu, nguồn kinh phí, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện), trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 8 năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục rà soát, tổng hợp số lượng học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách (bao gồm cả học sinh các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn), xác định nhu cầu sử dụng và hiện trạng số sách giáo khoa hiện có còn sử dụng được, dự kiến kinh phí theo từng cấp học, năm học làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí hằng năm.

Đồng thời tham mưu UBND Thành phố quyết định việc tổ chức mua sắm tập trung hoặc phân cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường, xã, cơ sở giáo dục thực hiện mua sắm sách giáo khoa theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hướng dẫn chuyên môn về cơ chế mượn - trả, quản lý sách giáo khoa là tài sản công và điều chuyển liên thông thư viện.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn chuyên môn nội dung khám sức khỏe định kỳ/kiểm tra sức khỏe đối với trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non (trẻ em dưới 6 tuổi), học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ 6 tuổi - dưới 18 tuổi theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, người học đã được Trung ương và HĐND Thành phố ban hành. Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện các chính sách từ nguồn ngân sách cấp Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước...