328 thí sinh phải thi lại sẽ xét tuyển ĐH thế nào?

TP - 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy kết quả thi tốt nghiệp năm 2026, phải thi lại vào ngày 14-15/8, thời điểm các trường đại học (ĐH) đã công bố điểm chuẩn. Bộ GD&ĐT công bố nguyện vọng đăng kí xét tuyển của những thí sinh này được bảo lưu, còn các trường ĐH cũng đưa ra nguyên tắc xét tuyển riêng.

Phần lớn thí sinh đăng kí vào trường tốp

Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án gian lận thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT hồi đầu tháng 7. Tuy nhiên, do chưa có kết luận cũng như đề xuất của cơ quan công an, các thí sinh vẫn đăng kí nguyện vọng trong thời gian quy định (từ ngày 2-14/7) trên hệ thống tuyển sinh chung.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin phương án xử lí thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ở buổi họp báo của Bộ GD&ĐT

Ngày 5/8, tại buổi họp báo công bố phương án xử lí, Bộ GD&ĐT cho biết hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT trong đợt thi ngày 11-12/6 đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14-15/8.

Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ sở đào tạo tiến hành lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên toàn quốc trong 6 lần, từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, do thi và xét tuyển là hai khâu độc lập của quá trình tuyển sinh nên trong thời gian đợi kết quả thi lại, nguyện vọng đăng kí của những thí sinh này sẽ tạm thời được “đóng băng” (bảo lưu), còn dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống sẽ bị hủy vì không đủ điều kiện (chưa được công nhận tốt nghiệp, không có điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT).

Ông Thảo khẳng định, khi biết kết quả thi, những thí sinh này nếu đủ điều kiện sẽ được xét tuyển theo những nguyện vọng đã đăng kí trước đó nếu đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT (điểm sàn) và các trường. Những thí sinh sau này có kết luận của cơ quan điều tra là có vi phạm trong vụ gian lận tại kì thi đợt 1 sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật và quy chế thi.

Nếu tính số lượng thí sinh của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng trong 1 trường ĐH, thì ĐH Kinh tế Quốc dân có số lượng đăng kí nhiều nhất, hơn 100 em; tiếp đến là ĐH Bách khoa Hà Nội, khoảng 100 em; Trường ĐH Hà Nội vài chục em; Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng vài chục em.

Về phương án xét tuyển sau khi thí sinh có kết quả thi lại, TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội chia sẻ cụ thể về quy trình xử lí, điều kiện trúng tuyển cũng như giải pháp đảm bảo tính công bằng cho toàn bộ thí sinh nói chung. Theo kế hoạch, ngày 19/8 sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2, các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện các bước xét tuyển tiếp theo đối với hồ sơ đã đăng kí nguyện vọng của thí sinh theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người học.

Ba điều kiện cốt lõi

Giải đáp về nguyên tắc xét tuyển cụ thể đối với nhóm thí sinh đặc thù này, TS. Nguyễn Tiến Dũng cho biết, nhà trường áp dụng 3 tiêu chuẩn bắt buộc nhằm duy trì tính minh bạch và chất lượng đầu vào.

Thứ nhất, thí sinh đã đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội trên hệ thống trong thời gian quy định. Thứ hai, mức điểm đạt được sau kì thi đợt 2 phải đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định và bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của ngành/chương trình đào tạo liên quan mà nhà trường công bố (dự kiến vào ngày 13/8) và thí sinh được cơ quan chức năng xác định không vi phạm quy chế thi. Cuối cùng, nguyện vọng đăng kí vào trường của thí sinh phải đáp ứng điều kiện trúng tuyển.

Phân tích rõ hơn về tiêu chí thứ ba, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội nhấn mạnh vai trò của hệ thống lọc ảo chung toàn quốc. Có những trường hợp thí sinh có điểm thi cao hơn điểm chuẩn ngành nào đó của trường, nhưng nếu các em đăng kí ở nguyện vọng 3 và đã trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc 2 tại một trường ĐH khác, thì hệ thống sẽ ghi nhận trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất.

“Một trường ĐH riêng lẻ không thể tự quyết định việc trúng tuyển cho thí sinh trong trường hợp này. Quy trình vẫn phải nằm trong cơ chế xử lí chung của toàn hệ thống phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và các trường ĐH. Chỉ khi lọc ảo toàn quốc hoàn tất, nhà trường mới xác định chính xác danh sách thí sinh trúng tuyển thực sự”, TS. Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Liệu việc bổ sung thí sinh từ điểm thi Chuyên Tuyên Quang có làm giảm cơ hội hay “chiếm suất” của các thí sinh xét tuyển đợt 1 hay không? Lãnh đạo Trường ĐH Hà Nội khẳng định điều này hoàn toàn không xảy ra. Hiện tại, nhà trường vẫn tiến hành lọc ảo và tuyển sinh 100% chỉ tiêu đã công bố ban đầu, trong khi dữ liệu của những thí sinh tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang đã được đưa ra khỏi hệ thống. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH được phép tuyển sinh vượt chỉ tiêu theo nhóm ngành nhưng không vượt quá 3%. Đây chính là dư địa pháp lí quan trọng để giải quyết bài toán cho các trường hợp đặc thù đợt 2.

“Năm 2026 nhà trường có khoảng 3.400 chỉ tiêu, biên độ cho phép vượt tối đa 3% tương đương khoảng 100 chỉ tiêu. Trong khi đó, chỉ khoảng 40 thí sinh tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang đăng kí vào trường rải rác ở nhiều ngành/chương trình đào tạo với nhiều nguyện vọng khác nhau. Do đó, về mặt lí thuyết lẫn thực tế, việc tiếp nhận các thí sinh trúng tuyển đợt 2 không làm tổng số lượng nhập học vượt ngưỡng 3% cho phép, đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi của các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 ứng tuyển vào trường”, TS. Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Với phương án xử lí linh hoạt nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy chế chung, Trường ĐH Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh dự thi đợt 2 yên tâm hoàn thành bài thi của mình.

Theo TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nhà trường dự kiến xác định điểm chuẩn dựa trên tổng chỉ tiêu ban đầu của từng ngành và không giữ lại chỉ tiêu riêng để chờ nhóm thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang. Căn cứ vào dữ liệu hệ thống do Bộ GD&ĐT trả về, trường sẽ ấn định điểm chuẩn bằng cách lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

“Vì vậy, các thí sinh khác hoàn toàn có thể yên tâm quyền lợi của mình không bị ảnh hưởng”, ông Đức khẳng định. Ông Đức đưa ra ví dụ, một ngành có chỉ tiêu 80 sinh viên và điểm chuẩn được xác định là 26 điểm. Nếu thí sinh tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang sau khi thi đợt 2 cũng đạt từ điểm này trở lên, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện phụ (như điểm học bạ, điều kiện tốt nghiệp...), thí sinh đó vẫn sẽ trúng tuyển bình thường và trở thành sinh viên thứ 81 của ngành.