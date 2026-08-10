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Hai ngành của Đại học Y Dược TPHCM lấy trên 27 điểm

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 10/8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026. Trong 18 ngành tuyển sinh, Y khoa có mức điểm cao nhất với 27,95 điểm ở tổ hợp B00, ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,11 điểm.

Với mức này, nếu quy chiếu đơn giản theo tổng điểm ba môn và chưa tính điểm ưu tiên, khuyến khích, thí sinh cần đạt bình quân gần 9,32 điểm mỗi môn mới chạm ngưỡng trúng tuyển ngành Y khoa.

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Thí sinh tìm hiểu về các ngành đào tạo của ĐH Y Dược TPHCM.

Ngành này có 431 thí sinh trúng tuyển, trong đó 430 thí sinh thuộc tổ hợp B00 và một trường hợp tuyển thẳng.

Đứng thứ hai là ngành Răng - Hàm - Mặt với 27,11 điểm, có 137 thí sinh trúng tuyển so với 135 chỉ tiêu còn lại.

Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn ở mức cao. Ngành Tâm lý học lấy 25,25 điểm đối với tổ hợp A00, 24,98 điểm với B00 và 23,48 điểm với D01. Hóa dược lấy 24,8 điểm ở hai tổ hợp B00, A00 và 23,5 điểm ở D07.

Ngành Dược học có điểm trúng tuyển 24 ở tổ hợp B00 và A00; tổ hợp D07 lấy 22,5 điểm. Ngành Y học cổ truyền lấy 23,63 điểm ở B00, 22,45 điểm ở B08 và 22,25 điểm ở D07.

Ở nhóm ngành kỹ thuật y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 23,35 điểm đối với B00 và A00, 21,85 điểm đối với D07. Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy lần lượt 23,1 và 21,6 điểm; Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 22,6 và 21,25 điểm (tùy tổ hợp).

Điểm chuẩn ngành Điều dưỡng là 22,25 ở B00, A00 và 21 ở D07. Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức lấy 23 điểm ở B00, A00 và 21,75 điểm ở D07. Ngành Hộ sinh có mức tương ứng là 20,6 và 19,25 điểm.

Hai ngành có mức điểm thấp nhất ở một số tổ hợp là Y tế công cộng và Công tác xã hội. Y tế công cộng lấy 19 điểm ở B00, A00 và 18,85 điểm ở B08. Công tác xã hội lấy 19,75 điểm ở B00, 20 điểm ở A00 và 18,25 điểm ở D01.

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Bảng điểm chuẩn của ĐH Y Dược TPHCM năm 2026.

Theo thông báo, tổng chỉ tiêu còn lại sau khi trừ chỉ tiêu dự bị đại học là 2.738, trong khi số thí sinh trúng tuyển đạt 2.942 người, nhiều hơn 204 người.

Nhà trường lưu ý B00 là tổ hợp gốc. Điểm trúng tuyển của các tổ hợp A00, B08, D01 và D07 được xác định bằng điểm thấp nhất của thí sinh đăng ký xét tuyển ở từng tổ hợp, do đó có thể khác nhau trong cùng một ngành.

Nguyễn Dũng
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