Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Các trường đại học phía Nam tiếp tục công bố điểm chuẩn, nhiều ngành vượt 25 điểm

Nguyễn Dũng

TPO - Tối 9/8, nhiều trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, Học viện Hàng không Việt Nam lấy cao nhất 27,5 điểm; ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 25,8 điểm; trong khi ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM có điểm chuẩn trung bình 24,52/30.

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm trúng tuyển năm 2026 với mức cao nhất 27,5 điểm. Nhóm ngành kỹ thuật đặc thù Hàng không có điểm chuẩn từ 24-27,5 điểm; nhóm kinh tế, quản trị, du lịch hàng không từ 23-26 điểm.

Các ngành còn lại dao động 18-22 điểm. Đáng chú ý, nhóm ngành xây dựng và STEM tăng khoảng 4-6 điểm so với năm 2025.

763308311-1005774539143986-94916762091308157-n.jpg
Bảng điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam.

Tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng lấy 25,8 điểm. Với thí sinh đồng điểm, trường sử dụng điểm môn Toán làm tiêu chí so sánh. Y học cổ truyền và Dược học cùng lấy 23,23 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 20,35-22,85 điểm.

1786269623997-389108785310601004-389108785310601004-38f24616583b08fdfa0051c64b93f40a.jpg
1786269624757-389108785310601004-389108785310601004-2f4a3ebd17e3fb409eca58e24cab843b.jpg
Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức tuyển sinh kết hợp, với điểm trung bình đạt 24,52 điểm. Trong 81 mã xét tuyển, có 30 mã từ 24 điểm trở lên và 49 mã từ 22,5 điểm trở lên. Thủ khoa trúng tuyển đạt 29,53/30 điểm vào ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo.

768372626-1030912733096039-2972424436051313686-n.jpg
771708700-1723214552337821-3884879831969403210-n.jpg
769324437-27662688916733230-4429787255219375555-n.jpg
Bảng điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trong khi đó, ĐH Hoa Sen công bố điểm chuẩn cho 33 ngành, 53 chương trình đào tạo. Theo điểm thi tốt nghiệp THPT, phần lớn ngành lấy 15 điểm, riêng nhóm ngành Luật lấy 20 điểm. Với phương thức học bạ, mức chuẩn phổ biến là 18 điểm, riêng Luật 22,45 điểm.

diem-chuan-dh-hsu.png
Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Hoa Sen.

ĐH Gia Định có mức điểm chuẩn cao nhất 22 điểm ở ngành Răng Hàm Mặt; Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm. Phần lớn ngành còn lại lấy 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

1786279991036-2015070866136105404-389108785310601004-e2232646280678ec85c87c50d5e25c8e.jpg
Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Gia Định.

ĐH Hùng Vương TPHCM có điểm chuẩn từ 15-20 điểm, trong đó Tâm lý học, Luật và Luật Kinh tế cùng dẫn đầu với 20 điểm.

Như vậy, bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2026 đang tiếp tục được cập nhật nhanh trong tối 9/8, với sự phân hóa rõ giữa nhóm ngành sức khỏe, hàng không, STEM và các ngành kinh tế, xã hội.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn các trường đại học.

Nguyễn Dũng
#điểm chuẩn #đại học #phía Nam #hàng không #y khoa #STEM #điểm cao #Điểm chuẩn đại học phía Nam 2026: Nhiều ngành vượt 25 điểm #xu hướng tăng mạnh #Nhiều trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn 2026 #trong đó ngành hàng không #y khoa và STEM có điểm cao vượt 25 điểm #phản ánh xu hướng tăng mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe