Các trường đại học phía Nam tiếp tục công bố điểm chuẩn, nhiều ngành vượt 25 điểm

TPO - Tối 9/8, nhiều trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, Học viện Hàng không Việt Nam lấy cao nhất 27,5 điểm; ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 25,8 điểm; trong khi ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM có điểm chuẩn trung bình 24,52/30.

Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm trúng tuyển năm 2026 với mức cao nhất 27,5 điểm. Nhóm ngành kỹ thuật đặc thù Hàng không có điểm chuẩn từ 24-27,5 điểm; nhóm kinh tế, quản trị, du lịch hàng không từ 23-26 điểm.

Các ngành còn lại dao động 18-22 điểm. Đáng chú ý, nhóm ngành xây dựng và STEM tăng khoảng 4-6 điểm so với năm 2025.

Bảng điểm chuẩn của Học viện Hàng không Việt Nam.

Tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng lấy 25,8 điểm. Với thí sinh đồng điểm, trường sử dụng điểm môn Toán làm tiêu chí so sánh. Y học cổ truyền và Dược học cùng lấy 23,23 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 20,35-22,85 điểm.

Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức tuyển sinh kết hợp, với điểm trung bình đạt 24,52 điểm. Trong 81 mã xét tuyển, có 30 mã từ 24 điểm trở lên và 49 mã từ 22,5 điểm trở lên. Thủ khoa trúng tuyển đạt 29,53/30 điểm vào ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Bảng điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trong khi đó, ĐH Hoa Sen công bố điểm chuẩn cho 33 ngành, 53 chương trình đào tạo. Theo điểm thi tốt nghiệp THPT, phần lớn ngành lấy 15 điểm, riêng nhóm ngành Luật lấy 20 điểm. Với phương thức học bạ, mức chuẩn phổ biến là 18 điểm, riêng Luật 22,45 điểm.

Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Hoa Sen.

ĐH Gia Định có mức điểm chuẩn cao nhất 22 điểm ở ngành Răng Hàm Mặt; Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm. Phần lớn ngành còn lại lấy 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Gia Định.

ĐH Hùng Vương TPHCM có điểm chuẩn từ 15-20 điểm, trong đó Tâm lý học, Luật và Luật Kinh tế cùng dẫn đầu với 20 điểm.

Như vậy, bức tranh điểm chuẩn đại học năm 2026 đang tiếp tục được cập nhật nhanh trong tối 9/8, với sự phân hóa rõ giữa nhóm ngành sức khỏe, hàng không, STEM và các ngành kinh tế, xã hội.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn các trường đại học.