Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngành Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất Đại học Cần Thơ

Hòa Hội

TPO - Chiều 9/8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Cần Thơ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành Sư phạm Toán ghi nhận mức điểm cao nhất với 28,12 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm.

Theo Đại học Cần Thơ, điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng thống nhất cho các phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm học bạ và điểm V-SAT.

Trong nhóm ngành đào tạo đại trà, sự phân hóa điểm số giữa các lĩnh vực khá rõ rệt, từ 15 điểm tới 28,12 điểm. Nhóm ngành sư phạm tiếp tục ‘nóng’ khi chiếm giữ các vị trí điểm chuẩn cao nhất.
Cụ thể, Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất (28,12 điểm), theo sau Sư phạm Hóa học (27,93 điểm), Sư phạm Lịch sử (27,82 điểm).

z6806445698545-08a5d70a191d726259b395aef147f7bd.jpg
Đại học Cần Thơ.

Đối với các nhóm ngành thuộc chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 23,4 điểm. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) dẫn đầu với 23,4 điểm.

Năm 2026, Đại học Cần Thơ tuyển sinh 11.850 chỉ tiêu với hơn 120 mã ngành.

Hòa Hội
#Sư phạm Toán #Đại học Cần Thơ #Điểm chuẩn #Tuyển sinh 2026 #Ngành giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe