Ngành Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất Đại học Cần Thơ

TPO - Chiều 9/8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Cần Thơ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành Sư phạm Toán ghi nhận mức điểm cao nhất với 28,12 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm.

Theo Đại học Cần Thơ, điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng thống nhất cho các phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm học bạ và điểm V-SAT.

Trong nhóm ngành đào tạo đại trà, sự phân hóa điểm số giữa các lĩnh vực khá rõ rệt, từ 15 điểm tới 28,12 điểm. Nhóm ngành sư phạm tiếp tục ‘nóng’ khi chiếm giữ các vị trí điểm chuẩn cao nhất.

Cụ thể, Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất (28,12 điểm), theo sau Sư phạm Hóa học (27,93 điểm), Sư phạm Lịch sử (27,82 điểm).

Đại học Cần Thơ.

Đối với các nhóm ngành thuộc chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 23,4 điểm. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) dẫn đầu với 23,4 điểm.

Năm 2026, Đại học Cần Thơ tuyển sinh 11.850 chỉ tiêu với hơn 120 mã ngành.