Cần Thơ giảm hơn 1.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp lại trường công

TPO - Ngày 9/8, UBND TP Cần Thơ ký phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố sẽ giảm 750 hiệu trưởng và 330 phó hiệu trưởng, sắp xếp lại hơn 1.100 cơ sở giáo dục.

Trước sắp xếp, Cần Thơ có 1.156 cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, Sở GD&ĐT quản lý 108 cơ sở, UBND các xã, phường quản lý 1.048 cơ sở.

Theo phương án sắp xếp vừa được ban hành, Cần Thơ sẽ hình thành các trường quy mô lớn có các điểm trường, hoặc trường liên cấp có nhiều điểm trường, giảm còn lại 406 cơ sở (giảm 750 đầu mối trường, gần 65%).

TP. Cần Thơ dự kiến sẽ giảm hơn 1.000 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng sau sắp xếp trường công.

Theo đó, khối trường trực thuộc Sở GD&ĐT sẽ giảm từ 108 xuống còn 99 cơ sở. Trong đó, khối Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên giảm từ 14 trung tâm xuống còn 6 trung tâm.

Khối trường thuộc UBND xã, phường, giảm từ 1.048 cơ sở xuống còn 307 cơ sở (giảm 741 đơn vị). Trong đó, cấp mầm non giảm từ 329 xuống 103 cơ sở; tiểu học giảm từ 481 xuống 102 cơ sở; THCS giảm từ 222 xuống 89 cơ sở, trường liên cấp tiểu học - THCS còn lại 13 cơ sở.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, sau sắp xếp, toàn thành phố bố trí 406 hiệu trưởng (giảm 750 hiệu trưởng) và 1.240 phó hiệu trưởng (giảm 330 hiệu phó).



Cán bộ quản lý các trường dôi dư sau sáp nhập, thành phố có lộ trình bố trí việc làm khác, linh hoạt như: chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã, giáo viên hoặc nhân sự hỗ trợ phù hợp năng lực, nguyện vọng, hoặc giải quyết chế độ nghỉ.

Đặc biệt, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, thành phố tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên hiện có, ưu tiên tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bố trí giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy linh hoạt giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu hoàn thành việc xây dựng đề án và quyết định sắp xếp trước ngày 20/8. Toàn bộ các cơ sở giáo dục sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9, kịp thời chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027