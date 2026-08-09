Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều ngành trên 90 điểm

TPO - Chiều 9/8, nhiều trường đại học phía Nam đồng loạt công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, Trường ĐH Kinh tế - Luật có điểm chuẩn cao nhất 90,01/100; ĐH Kinh tế TPHCM cao nhất 97/100 tại cơ sở TPHCM; trong khi ĐH Nguyễn Tất Thành lấy cao nhất 22 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế - Luật cao nhất 90,01/100

Chiều 9/8, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026. Đây là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp trên thang điểm 100.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Theo kết quả công bố, điểm chuẩn các ngành, chuyên ngành dao động từ 65,01 đến 90,01 điểm.

Mức điểm cao nhất thuộc về Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế, với 90,01 điểm. Tiếp đó là Kinh doanh quốc tế 87,94 điểm; Thương mại điện tử 86,73 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 86,46 điểm và Hệ thống thông tin quản lý, chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần, 86,22 điểm.

Trong tổng số 38 ngành, chuyên ngành, có 6 ngành từ 85 điểm trở lên và 19 ngành từ 80 điểm trở lên. Mức thấp nhất là 65,01 điểm, thuộc ngành Luật, chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng.

Năm nay, điểm xét tuyển tổng hợp của UEL được tính trên thang 100, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM chiếm 55%, điểm thi tốt nghiệp THPT 35%, học bạ THPT 10%, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên.

ĐH Kinh tế TPHCM: cao nhất 97 điểm

Cũng trong ngày 9/8, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) công bố kết quả xét tuyển Khóa 52 - đại học chính quy năm 2026 tại TPHCM và UEH Mekong - Vĩnh Long.

Năm nay, UEH tuyển 8.890 chỉ tiêu, gồm 8.240 chỉ tiêu cho 82 chương trình đào tạo tại TPHCM và 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình tại UEH Mekong - Vĩnh Long.

Theo kết quả công bố, điểm trúng tuyển tại cơ sở TPHCM dao động 70-97 điểm trên thang điểm 100. Tại UEH Mekong - Vĩnh Long, điểm trúng tuyển dao động 60-67 điểm.

Đây cũng là năm đầu tiên UEH triển khai phương thức xét tuyển tích hợp trên thang điểm 100, đồng thời tuyển sinh riêng ngay từ đầu đối với các chương trình Tiếng Anh toàn phần và Song bằng quốc tế.

ĐH Nguyễn Tất Thành: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt lấy 22 điểm

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn năm 2026 cho 70 chương trình đào tạo chính quy theo 5 phương thức xét tuyển.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng có mức điểm chuẩn cao nhất 22 điểm.

Tiếp theo, Dược học và Y học cổ truyền lấy 20 điểm; Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy 18 điểm. Hai ngành Luật và Luật kinh tế cũng có điểm chuẩn 20 điểm.

Nếu xét học bạ, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt lấy 23 điểm, Y học cổ truyền và Dược học 21 điểm; các ngành sức khỏe còn lại 19 điểm.

Với phương thức xét điểm Đánh giá năng lực, Y khoa lấy 650 điểm theo kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM và 85 điểm theo kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội; Răng - Hàm - Mặt lần lượt 600 và 75 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM cao nhất 1.080/1.200

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2026 theo phương thức xét tuyển kết hợp. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiến có điểm chuẩn cao nhất, 1.080/1.200 điểm.

Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM.

Theo công bố, năm 2026 trường lần đầu áp dụng thang điểm UTH120 cho phương thức xét tuyển kết hợp, sử dụng kết quả học tập lớp 12, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, ĐHQG Hà Nội.

Sau ngành dẫn đầu, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến có điểm chuẩn 999 điểm; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 963 điểm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - chương trình chuẩn 919 điểm.

Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn cao như Khoa học hàng hải, chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển 903 điểm; Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật 901 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiến 936 điểm và Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiến 931 điểm.

Ở nhóm công nghệ, Khoa học dữ liệu (gồm Khoa học dữ liệu, Blockchain và AI) có điểm chuẩn 780 điểm. Công nghệ thông tin, Công nghệ số, Kinh tế số và Hệ thống thông tin quản lý có mức điểm từ 600-720 điểm tùy chương trình.

Đáng chú ý, các chương trình liên quan đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị có điểm chuẩn 680 điểm.

Theo nhà trường, năm nay các nhóm ngành tự động hóa, cơ khí, ô tô và một số ngành gắn với kinh tế biển, hàng hải nhận được sự quan tâm đáng kể của thí sinh.

Điểm chuẩn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng lên tới 24 điểm

Trong khi đó, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là trường hiếm hoi công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cùng thời gian với các trường đại học và ở mức khá cao.

Theo công bố của nhà trường, điểm chuẩn các ngành dao động từ 20 đến 32 điểm. Do điểm được tính theo thang điểm riêng, trong đó môn Toán nhân hệ số 2, khi quy đổi về thang 30, mức điểm chuẩn của các ngành dao động từ 15 đến 24 điểm.

Cụ thể, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có điểm chuẩn 32 điểm, tương đương 24/30 điểm; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 31 điểm, tương đương 23,25/30 điểm; Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 30 điểm, tương đương 22,5/30 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên gồm Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Điện công nghiệp cùng 29,5 điểm; Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt và Công nghệ Kỹ thuật Tự động hóa trong nông nghiệp cùng 28,5 điểm; Công nghệ Kỹ thuật Điện và Năng lượng tái tạo, Công nghệ Kỹ thuật Bán dẫn và Vi mạch và Điện tử công nghiệp cùng 28 điểm.

Ở nhóm có điểm chuẩn thấp hơn, Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp) lấy 20 điểm; Quản trị mạng máy tính 22 điểm; Công nghệ Thông tin và Công nghệ Tài chính và Kinh doanh số cùng lấy 24 điểm.

Điểm chuẩn của Trường CĐ Cao Thắng.

Theo số liệu nhà trường, mùa tuyển sinh năm nay có gần 12.000 thí sinh đăng ký hơn 20.000 nguyện vọng vào Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng trên cổng tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 1,7 nguyện vọng vào trường.

Thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thực hiện xác nhận nhập học và nộp kinh phí đào tạo học kỳ 1 từ ngày 13 đến 21/8.