Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt cao nhất 26 điểm

Thái Lâm

TPO - Trường Đại học Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026, trong đó ngành Kỹ thuật hạt nhân có mức điểm cao nhất 26 điểm, Sư phạm Toán học 24,8 điểm.

Ngày 9/8, Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 theo 4 phương thức gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG-HN.

Ở phương thức xét học bạ THPT, ngành Kỹ thuật hạt nhân có điểm chuẩn cao nhất với 26 điểm. Tiếp đến là ngành Toán học với 24,67 điểm; các ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng có mức điểm 23.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành sư phạm có điểm chuẩn từ 20,8-24,8 điểm. Trong đó, Sư phạm Toán học dẫn đầu với 24,8 điểm, tiếp đến là Sư phạm Lịch sử 24,7 điểm, Sư phạm Tiếng Anh 24,5 điểm, Sư phạm Vật lý 24,2 điểm và Sư phạm Ngữ văn 24 điểm.

img-8666.jpg
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hạt nhân - Đại học Đà Lạt lấy 26 điểm.

Các ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn từ 16,5-22 điểm. Một số ngành lấy 22 điểm gồm Toán học, Ngôn ngữ Anh, Luật, Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Các ngành Văn hóa học, Quốc tế học và Công nghệ kỹ thuật môi trường có mức điểm thấp nhất với 16,5 điểm.

Trường Đại học Đà Lạt lưu ý, điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Điểm chuẩn không phân biệt tổ hợp môn cũng như chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 hay 2018.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8/2026. Thời gian nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 17-21/8.

Thái Lâm
#Đại học Đà Lạt #tuyển sinh 2026 #điểm chuẩn tuyển sinh #Lâm Đồng #cao nhất 26 điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe