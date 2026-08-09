Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt cao nhất 26 điểm

TPO - Trường Đại học Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026, trong đó ngành Kỹ thuật hạt nhân có mức điểm cao nhất 26 điểm, Sư phạm Toán học 24,8 điểm.

Ngày 9/8, Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 theo 4 phương thức gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, ĐHQG-HN.

Ở phương thức xét học bạ THPT, ngành Kỹ thuật hạt nhân có điểm chuẩn cao nhất với 26 điểm. Tiếp đến là ngành Toán học với 24,67 điểm; các ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng có mức điểm 23.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành sư phạm có điểm chuẩn từ 20,8-24,8 điểm. Trong đó, Sư phạm Toán học dẫn đầu với 24,8 điểm, tiếp đến là Sư phạm Lịch sử 24,7 điểm, Sư phạm Tiếng Anh 24,5 điểm, Sư phạm Vật lý 24,2 điểm và Sư phạm Ngữ văn 24 điểm.

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật hạt nhân - Đại học Đà Lạt lấy 26 điểm.

Các ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn từ 16,5-22 điểm. Một số ngành lấy 22 điểm gồm Toán học, Ngôn ngữ Anh, Luật, Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Các ngành Văn hóa học, Quốc tế học và Công nghệ kỹ thuật môi trường có mức điểm thấp nhất với 16,5 điểm.

Trường Đại học Đà Lạt lưu ý, điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Điểm chuẩn không phân biệt tổ hợp môn cũng như chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 hay 2018.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8/2026. Thời gian nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 17-21/8.