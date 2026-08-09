AzureAms Programming Club lan tỏa niềm đam mê công nghệ đến học sinh THCS

Trong ba ngày, 40 trại viên được chọn lọc từ học sinh các lớp chuyên Tin được trực tiếp khám phá lập trình robot, Python và Trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua chuỗi bài học kết hợp giữa kiến thức nền tảng, thực hành và trò chơi tương tác. Với chủ đề “Nexoria”, chương trình biến việc học công nghệ thành một hành trình nhập vai, nơi mỗi kiến thức mới trở thành một “mảnh ghép” giúp các trại viên vượt qua thử thách: sử dụng VEX VR để định vị và tìm đường, Python để “giao tiếp” và giải mã tín hiệu, trước khi vận dụng AI và Thị giác máy tính để chinh phục những thử thách cuối cùng. Từ đó, chương trình hướng tới việc giúp học sinh tiếp cận công nghệ từ sớm, đồng thời rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

Em Phùng Tấn Đạt - lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là các Phó Chủ tịch AAPC - đồng Trưởng Ban tổ chức tại Azure Code Camp 2026 - Nexoria.

Từ điều khiển robot đến xây dựng mô hình AI

Trong suốt chương trình, các em nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ giảng viên và trợ giảng của AAPC. Ngày đầu tiên, các trại viên được làm quen với tư duy thuật toán và lập trình robot trên nền tảng VEX VR. Từ những câu lệnh đầu tiên, các em từng bước tự lập trình để robot di chuyển và hoàn thành các thử thách, qua đó hình thành tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.

Ngày thứ hai, các trại viên tiếp cận Python, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay. Các em được học những khái niệm nền tảng như biến, điều kiện, vòng lặp và từng bước tự viết những chương trình đầu tiên.

Điểm nhấn của ngày cuối là Trí tuệ nhân tạo (AI). Học sinh được làm quen với Học máy (Machine Learning) cùng các lĩnh vực như Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) và Thị giác máy tính (Computer Vision) qua những khái niệm cơ bản gần gũi với lứa tuổi. Thông qua trải nghiệm các công cụ như Google Teachable Machine, MediaPipe và trò chơi tương tác “Tôi là LLM”, các em có cơ hội trực tiếp khám phá cách AI hoạt động, từ đó khơi gợi sự tò mò và hứng thú tìm hiểu sâu hơn về công nghệ.

Chia sẻ của Ngô Thùy Dương và Phùng Tấn Đạt - Trưởng Ban tổ chức Azure Code Camp 2026.

Em Ngô Thùy Dương, lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chủ tịch AAPC - Trưởng Ban tổ chức Azure Code Camp 2026, cho biết chương trình mong muốn giúp học sinh xây dựng nền tảng tư duy công nghệ thông qua những bài học trực quan và trải nghiệm thực tế. Em Chử Gia Minh - lớp 12 chuyên Tin và em Phùng Tấn Đạt - lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là các Phó Chủ tịch AAPC - đồng Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ việc đưa kiến thức công nghệ vào một câu chuyện khám phá giúp các em nhỏ tiếp cận lập trình một cách tự nhiên, gần gũi và hứng thú hơn.

Các hoạt động học tập, thực hành và đội ngũ mentor tại Azure Code Camp 2026 - Nexoria.

Truyền cảm hứng công nghệ từ học sinh đến học sinh

Đánh giá về chương trình, cô Khuất Thị Thanh Nhàn - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội cho rằng Azure Code Camp mang đến những trải nghiệm bổ ích cho học sinh lớp Toán - Tin của nhà trường. Việc được tiếp xúc với kiến thức về Toán, Tin học và lập trình, đồng thời giao lưu với các anh chị THPT, giúp học sinh có thêm định hướng trong học tập và nghề nghiệp, cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thực hiện dự án.

Thầy Nguyễn Đức Hải - Phó Hiệu trưởng khối THCS của trường nhận định, những buổi học là cơ hội thiết thực để học sinh yêu thích lập trình và máy tính được tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. Đặc biệt, việc trực tiếp học hỏi từ các anh chị THPT giúp các em có thêm nguồn cảm hứng và động lực theo đuổi niềm yêu thích công nghệ.

Khép lại ba ngày, Azure Code Camp 2026 của Câu lạc bộ AAPC không chỉ đưa học sinh đi từ những câu lệnh điều khiển robot đầu tiên đến Python và AI, mà còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn: khơi gợi sự tò mò, tư duy sáng tạo và niềm đam mê công nghệ ở học sinh ngay từ những năm THCS.