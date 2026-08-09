Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điểm chuẩn Đại học Huế 2026: Ngành nào cao nhất?

Ngọc Văn - Trà My

TPO - Đại học Huế vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2026. Trong đó, ngành Sư phạm Tiếng Anh có mức điểm chuẩn cao nhất, với 27,77 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT; ngành Y khoa dẫn đầu khối sức khỏe với 26 điểm.

Ngày 9/8, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 của các trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc.

Theo Đại học Huế, điểm chuẩn năm nay được xác định theo nhiều phương thức tuyển sinh, gồm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết hợp kết quả học tập THPT và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ngành Sư phạm Tiếng Anh ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất với 27,77 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 28,26 điểm đối với xét học bạ. Một số ngành khác có điểm chuẩn đáng chú ý như Sư phạm Tiếng Pháp 23,7 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc 23,5 điểm; Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Hàn Quốc cùng lấy 20,5 điểm.

Ở Trường Đại học Sư phạm, nhiều ngành đào tạo giáo viên tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao. Dẫn đầu là ngành Sư phạm Lịch sử với 25,86 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn 25,73 điểm, Sư phạm Toán học 25,65 điểm, Sư phạm Vật lý 25,4 điểm và Giáo dục tiểu học 25,1 điểm.

Ngoài ra, các ngành Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Giáo dục thể chất, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Âm nhạc đều có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Tại Trường Đại học Y - Dược, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 26 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 25,25 điểm, Y học cổ truyền 22,5 điểm và Dược học 21,85 điểm.

Nhóm ngành sức khỏe còn lại có mức điểm chuẩn từ 17 - 20,75 điểm, trong đó Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 20,75 điểm, Kỹ thuật xét nghiệm y học 20 điểm, Điều dưỡng 19,1 điểm; Y học dự phòng, Hộ sinh và Dinh dưỡng cùng lấy 18 điểm; Y tế công cộng lấy 17 điểm.

Tại Trường Đại học Khoa học, ngành Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất với 23 điểm; Vật lý học và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông cùng lấy 22,75 điểm.

Trường Du lịch có ngành Quản lý du lịch và khách sạn dẫn đầu với 22 điểm; ngành Quản lý du lịch và lữ hành lấy 21 điểm, ngành Du lịch lấy 20,5 điểm.

Ở Trường Đại học Kinh tế, ngành Marketing có điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm; Thương mại điện tử lấy 19,5 điểm; Tài chính - Ngân hàng và Kế toán cùng lấy 19 điểm.

Trường Đại học Luật lấy 20 điểm đối với cả hai ngành Luật và Luật Kinh tế. Tại Trường Đại học Nông lâm, ngành Thú y dẫn đầu với 20 điểm; Kỹ thuật cơ điện tử và Công nghiệp thực phẩm cùng lấy 18 điểm.

Đối với các đơn vị đào tạo trực thuộc, Khoa Giáo dục thể chất lấy 24,47 điểm; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ có ngành Kỹ thuật điện, điện tử lấy cao nhất với 23 điểm; Khoa Quốc tế có ngành Truyền thông đa phương tiện lấy 23,5 điểm. Tại Trường Đại học Nghệ thuật, ngành Sư phạm mỹ thuật lấy 21,51 điểm; ngành Hội họa lấy 20,4 điểm...

Ngọc Văn - Trà My
#điểm chuẩn Đại học Huế 2026 #tuyển sinh đại học 2026 #Sư phạm Tiếng Anh #Y khoa #Trường Đại học Y Dược Huế #Đại học Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe