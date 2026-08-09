Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

TPO - Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc. Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn được phân công trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 9/8, ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ký ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Theo Quyết định, ông Hưng bị tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 10/8/2026. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc.

Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Quyết định nêu lý do tạm đình chỉ là thực hiện theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624-CV/UBKTTU ngày 7/8/2026 về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144-KL/ĐU ngày 9/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định phân công ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 10/8/2026.