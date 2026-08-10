Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM: Nhiều ngành phải đạt 9 điểm mỗi môn mới có hy vọng

TPO - Điểm chuẩn năm 2026 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM tiếp tục ở mức cao đối với nhóm ngành công nghệ. Theo thông báo của trường, sáu ngành, chương trình có điểm chuẩn trên 27 (theo thang 30); nếu quy chiếu đơn giản, thí sinh phải đạt bình quân hơn 9 điểm mỗi môn mới chạm tới ngưỡng này.

Sáng 10/8, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Điểm chuẩn dao động từ 21,50 đến 29,32 điểm theo thang 30, tương đương 71,67-97,73 điểm theo thang 100.

Học sinh lớp 12 ở TPHCM tìm hiểu các ngành học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

Dẫn đầu là Chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính với 29,32 điểm. Với mức điểm này, nếu chỉ quy chiếu theo tổ hợp ba môn, thí sinh phải đạt bình quân khoảng 9,77 điểm mỗi môn.

Ngành Trí tuệ nhân tạo đứng thứ hai với 28,68 điểm, tương đương bình quân 9,56 điểm mỗi môn. Tiếp đó là Thiết kế vi mạch 27,93 điểm. Nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê 27,63 điểm; Chương trình tăng cường tiếng Anh ngành Khoa học dữ liệu 27,48 điểm và Công nghệ bán dẫn 27,34 điểm.

Như vậy, cả sáu ngành, chương trình trên đều có ngưỡng trúng tuyển vượt mốc 27 điểm. Tuy nhiên, con số “9 điểm mỗi môn” chỉ mang tính quy chiếu để hình dung mức độ cạnh tranh, không phải điều kiện trúng tuyển tuyệt đối đối với từng môn.

Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

Năm 2026 là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp. Điểm xét tuyển gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm học lực được xác định từ kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, kết hợp với điểm học bạ 3 năm THPT. Vì vậy, điểm chuẩn không hoàn toàn đồng nhất với tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp.

Không chỉ các ngành đứng đầu, mặt bằng điểm chuẩn chung của trường cũng ở mức cao. Có 28 trong tổng số 39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo lấy từ 24 điểm trở lên, chiếm gần 72%.

Theo Hội đồng tuyển sinh, năm nay trường nhận 56.138 nguyện vọng của 26.856 thí sinh. Dù số lượng đăng ký giảm do trường áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cao nhất từ trước đến nay, nguồn tuyển của các ngành vẫn vượt cao so với chỉ tiêu.

Trường tuyển 4.926 chỉ tiêu bằng hai phương thức. Dự kiến từ 15 giờ ngày 13/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển chính thức. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 21/8.