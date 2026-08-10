Ngành 'soán ngôi' điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng

TPO - Không phải các ngành sư phạm với mức điểm chót vót như năm trước, năm nay, hai ngành học thuộc trường Đại học Bách khoa giữ vị trí tốp đầu điểm chuẩn của Đại học Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn vào các cơ sở đào tạo trực thuộc năm 2026.

Theo đó, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là "Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa" của Trường Đại học Bách khoa với mức điểm 27,1 điểm.

Tiếp theo, "Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin (định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo), cũng của trường này lấy 27 điểm.

Năm trước, các ngành sư phạm của trường Đại học Sư phạm như Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý lấy điểm chuẩn tốp đầu, với mức trên 28 điểm. Năm nay mặt bằng điểm chuẩn thấp hơn, thiên về khối tự nhiên.

"Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa" của Trường Đại học Bách khoa là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Mức điểm chuẩn cụ thể của các trường: