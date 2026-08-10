Toàn cảnh điểm chuẩn khối trường quân sự: Cao nhất 29,76/30 điểm

TPO - Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng năm nay có điểm chuẩn cao nhất trong số các trường quân sự, 29,76/30 điểm.

Cục Quân huấn - Nhà trường vừa gửi thông tin điểm chuẩn trúng tuyển hệ quân sự của 18 học viện, trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng.

Thí sinh, phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh khối trường quân sự năm 2026. Ảnh: Duy Phạm

Điểm chuẩn cụ thể của các trường tại đây.

Theo công bố, điểm chuẩn đại học quân sự 2026, hai đơn vị giữ vị trí thủ khoa về điểm chuẩn năm nay là Học viện Quân y (ngành Y khoa - Nữ miền Nam) và Học viện Khoa học Quân sự (ngành Ngôn ngữ Anh - Nữ) với cùng mức điểm 29,76/30 điểm. Bám đuổi sát nút là Học viện Quân y đối với thí sinh nữ miền Bắc với 29,60/30 điểm.

So với mùa tuyển sinh năm 2025, đỉnh điểm chuẩn 2026 đã tăng 0,16 điểm.

Ghi nhận cho thấy, chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ tại các trường quân sự luôn ở mức hạn chế (thường chỉ chiếm từ 3% đến 10% tổng chỉ tiêu). Trong khi đó, số lượng hồ sơ đăng kí cao, có chất lượng, khiến tỉ lệ chọi thực tế ở khối thí sinh nữ trở nên khốc liệt nhất trong toàn bộ hệ thống đại học tại Việt Nam.

Bên cạnh các ngành đào tạo dành cho nữ, mặt bằng điểm chuẩn chung năm 2026 dành cho thí sinh nam cũng phản ánh sự phân hóa đa dạng theo tính chất đào tạo và vùng miền:

Học viện Kỹ thuật Quân sự, thí sinh nữ khu vực miền Nam lấy 29,03 điểm, nữ miền Bắc lấy 28,65 điểm. Đối với thí sinh nam, điểm chuẩn miền Bắc đạt 27,61 điểm và miền Nam là 26,62 điểm.

Học viện Quân y, thí sinh nam miền Bắc điểm chuẩn lấy 28,39 điểm, thí sinh nam miền Nam lấy 27,75 điểm.

Đối với khối kĩ thuật, Học viện Hậu cần, thí sinh nam miền Bắc lấy điểm chuẩn 26,97 điểm, thí sinh nam miền Nam lấy 25,65 điểm.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, thí sinh nam miền Bắc đạt 26,27 điểm, thí sinh nam miền Nam đạt 25,46 điểm.

Các trường sĩ quan như Công binh, Thông tin, Đặc công, Tăng Thiết giáp, Pháo binh... có điểm chuẩn cho nam dao động phổ biến trong khoảng 21,80 – 25,05 điểm tùy khu vực.

Điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất ghi nhận tại Trường Sĩ quan Chính trị (thí sinh Nam miền Nam) với 21,50 điểm và Học viện Biên phòng (thí sinh nam Quân khu 5) với 21,75 điểm.