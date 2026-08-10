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Trường đại học Hoa hậu Hà Trúc Linh đang theo học lấy điểm chuẩn 29,77

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 10/8, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM), nơi Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh theo học, vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Mức cao nhất trong bảng điểm của trường là 29,77 điểm, thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng, chương trình tiếng Anh toàn phần.

Năm nay, trường xét tuyển theo bốn phương thức, gồm: kết quả học tập THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, điểm thi V-SAT và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Mức 29,77 điểm được ghi nhận ở phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM sau khi quy đổi về thang điểm chung, không phải tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT. Đây là điểm trúng tuyển ngành Tài chính – Ngân hàng, chương trình tiếng Anh toàn phần.

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Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Tài chính - Marketing năm 2026.

Ở phương thức V-SAT, ngành Tài chính – Ngân hàng chương trình tiếng Anh toàn phần lấy 28,31 điểm. Ngành Marketing cùng chương trình lấy 27,83 điểm.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn chương trình chuẩn dao động từ 16,5 đến 25,41 điểm. Ngành Hệ thống thông tin quản lý dẫn đầu với 25,41 điểm; tiếp đến là Luật kinh tế 23,47 điểm, Khoa học dữ liệu 23,23 điểm và Ngôn ngữ Anh 22,6 điểm.

Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 16,5 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, thấp nhất trong nhóm chương trình chuẩn. Cùng ngành này, điểm chuẩn theo phương thức học bạ là 17,09; đánh giá năng lực 21,66 và V-SAT 24,14 điểm.

Với chương trình định hướng đặc thù, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,35 đến 22,75 điểm. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cao nhất với 22,75 điểm; Quản trị khách sạn lấy 22,25 điểm; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống lấy 20,35 điểm.

Ở chương trình tích hợp, ngành Marketing dẫn đầu với 23,33 điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là ngành Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đang theo học tại trường. Theo sau là Kinh doanh quốc tế 23,09 điểm, Kế toán 22,75 điểm và Quản trị kinh doanh 21,6 điểm.

Trong nhóm chương trình tiếng Anh toàn phần, ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT cao nhất với 26 điểm; Quản trị kinh doanh lấy 24,25 điểm, Marketing 23,33 điểm và Tài chính – Ngân hàng 22,25 điểm.

Nguyễn Dũng
#Trường đại học Hoa hậu Hà Trúc Linh đạt điểm chuẩn 29.77 năm 2026 #Hoa hậu Hà Trúc Linh theo học tại UFM #đạt điểm trúng tuyển cao nhất 29 #77 trong kỳ tuyển sinh đại học 2026 của Trường ĐH Tài chính – Marketing #Hà Trúc Linh #điểm chuẩn #đại học #Tài chính – Ngân hàng #UFM #tuyển sinh

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