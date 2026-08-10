Từ ba ngôi trường, hơn 1.300 ‘tân binh’ lớp 6 bước vào mái nhà chung

Ghi nhận tại ngày đầu tựu trường, bên cạnh niềm háo hức, không ít "tân binh" trong ngày đầu chuyển đến ngôi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ. Từ ngoài cổng, Trường THCS Giảng Võ đã bố trí học sinh, giáo viên và cả robot vẫy cờ, hoa chào đón, động viên các em lớp 6.

Em Phương Anh, học sinh lớp 6A5 chia sẻ cảm xúc hồi hộp trong ngày đầu tiên đến trường nên thức dậy từ sớm khoác lên mình bộ đồng phục mới, quàng khăn đỏ chỉnh tề để đến trường thật sớm.

Em Phương Anh, học sinh lớp 6A5 chia sẻ cảm xúc được chào đón trong ngày đầu tiên tới ngôi trường mới.

Tại buổi lễ, học sinh khối 6 được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các anh chị trong trường biểu diễn.

Đây cũng là năm học đầu tiên Trường THCS Giảng Võ hoạt động sau sáp nhập từ 3 trường là Trường THCS Giảng Võ, Trường THCS Phan Chu Trinh và Trường THCS Nguyễn Trãi.

Học sinh đầu cấp còn nhiều bỡ ngỡ được phụ huynh dắt tay tới trường.

Riêng khối 6, năm nay trường có 759 học sinh học tập tại cơ sở số 1A Trần Huy Liệu; 332 học sinh học tập tại phân hiệu 1, số 24 phố Nguyễn Công Hoan và 268 học sinh học tập tại phân hiệu 2, số 25 phố Giang Văn Minh.

Học sinh lớp 6 đến trường

Nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ nhắn nhủ, học sinh hãy học tập chuyên cần, vui chơi an toàn, luyện rèn nghiêm túc để mỗi ngày đến trường có những trải nghiệm thú vị.

“Đặc biệt, dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo, mỗi ngày trôi qua các em học sinh sẽ có nhiều hơn khả năng ứng phó với những thử thách trong học tập cũng như trong cuộc sống, có thói quen bày tỏ lòng biết ơn và lan tỏa tình thương, lan tỏa những suy nghĩ tích cực và thái độ sống lạc quan”, bà Yến nhấn mạnh.

Nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ phát biểu.

Nhắn nhủ với thầy cô, đặc biệt là các thầy cô giáo chủ nhiệm khối 6, bà Yến cho biết: "Cha mẹ của học sinh gửi con cho nhà trường đồng thời cũng gửi gắm bao nhiêu niềm tin và cả sự kỳ vọng. Có những gia đình đã quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn về thời gian và khoảng cách để chọn trường Giảng Võ cho con mình học tập. Bởi thế, tôi mong các thầy cô hãy dạy dỗ học sinh bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm. Trong mỗi giờ giảng, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, các thầy cô hãy chú ý lắng nghe. Sao cho mỗi học sinh, dưới mái trường này, bên cạnh việc được trang bị kiến thức còn được rèn luyện các kỹ năng thiết yếu như: hiểu về bản thân, biết làm chủ cảm xúc, biết ra quyết định một cách có trách nhiệm, biết xây dựng các mối quan hệ và đặc biệt là biết thấu cảm với người khác".

Để học sinh không bị "sốc"

Cô Đào Hoàng Nam, giáo chủ nhiệm lớp 6A5 cho biết, khó khăn lớn nhất của học sinh lớp 6 là phải thay đổi hoàn toàn nếp học. Các em chuyển từ mô hình "một giáo viên dạy tất cả" sang việc mỗi môn học là một thầy cô khác nhau, thời gian tiếp xúc với giáo viên chủ nhiệm cũng ít hơn trước.

Học sinh cũng chưa biết cách ghi chép bài với từng môn học sao cho hiệu quả nên trước khi vào năm học mới, cô giáo sẽ phải kiên nhẫn hướng dẫn các con từ việc nhỏ nhất như cách chuẩn bị sách vở từng môn, ghi chép thời khóa biểu, cho đến việc xây dựng nếp học 'bài ngày nào, dứt điểm ngày đó.

Những năm trước, không ít học sinh lớp 6 gặp “cú sốc” vì bị điểm thấp ngay từ đầu năm học. Theo cô Nam, học sinh, huynh không nên quá căng thẳng bởi điểm số ban đầu chỉ phản ánh việc các em chưa quen với phương pháp kiểm tra ở cấp học mới.

Năm nay, riêng khối 6, trường có hơn 1.300 em.

Hiện nay, giáo viên luôn sử dụng các điểm số đánh giá thường xuyên để điều chỉnh cách dạy, đồng thời tạo nhiều cơ hội cho học sinh nâng cao điểm số thông qua các bài thực hành, làm việc nhóm hoặc bài kiểm tra bù.

Còn cô Nguyễn Thị Phương Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 cho biết, rào cản lớn nhất chính là tốc độ ghi chép và kỹ năng tự học. Để hỗ trợ, các thầy cô đã phải điều chỉnh nhịp giảng chậm hơn, hướng dẫn các em cách ghi chép khoa học, sử dụng sơ đồ tư duy hoặc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một "gia sư" để luyện tập tại nhà. Bên cạnh đó, việc rèn luyện nếp sống sau kỳ nghỉ hè cũng được chú trọng để các em dần quen.