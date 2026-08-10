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Giáo dục

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Đắk Lắk chi hơn 31 tỷ đồng trả phụ cấp còn thiếu cho giáo viên

Huỳnh Thủy

TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định bổ sung hơn 31 tỷ đồng để chi trả phần phụ cấp ưu đãi còn thiếu đối với nhà giáo trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ), theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

Ngày 10/8, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh vừa ban hành quyết định bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các xã, phường để thực hiện chi trả phần phụ cấp ưu đãi còn thiếu đối với nhà giáo trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ), theo Kết luận số 46/KL-TTr ngày 9/4/2025 của Thanh tra tỉnh.

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UBND tỉnh Đắk Lắk bổ sung kinh phí cho 5 phường, xã để trả tiền phụ cấp còn thiếu cho giáo viên.

Theo quyết định, tổng số tiền được bổ sung là 31,2 tỷ đồng, lấy từ nguồn dự toán chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề chưa phân bổ của ngân sách cấp tỉnh năm 2026.

Khoản kinh phí này được phân bổ cho 5 xã, phường gồm: phường Buôn Ma Thuột 3,9 tỷ đồng; phường Tân An 3,8 tỷ đồng; phường Tân Lập 4,8 tỷ đồng; phường Ea Kao 11,7 tỷ đồng và xã Hòa Phú 6,8 tỷ đồng.

Số tiền trên được các địa phương phân bổ cho các đơn vị trường học để thực hiện chi trả phần phụ cấp ưu đãi còn thiếu đối với nhà giáo trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (trước đây).

Theo quyết định mới, UBND các xã, phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Ea Kao và Hòa Phú có trách nhiệm làm thủ tục rút kinh phí bổ sung tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện chi trả.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm rà soát đối tượng, mức chi và hồ sơ thanh toán; bảo đảm việc chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, không trùng lắp, không để xảy ra thất thoát ngân sách nhà nước.

Đồng thời, các địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu đã báo cáo.

Trước đó, theo Kết luận số 46/KL-TTr của Thanh tra tỉnh, việc chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại một số trường học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ) còn thiếu, với tổng số tiền hơn 30,4 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đưa tin, tại Kết luận thanh tra số 46/KL-TTr ngày 9/4/2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ ra việc chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo tại TP Buôn Ma Thuột (cũ) còn thiếu hơn 30,4 tỷ đồng. Khoản tiền này được xác định trong thời gian từ ngày 4/6/2021 đến hết năm 2024, liên quan đến 36 trường học trên địa bàn 7 xã, phường (thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ). Tổng số tiền phụ cấp ưu đãi còn thiếu được xác định là 30,441 tỷ đồng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #giáo viên #phụ cấp #ngành giáo dục #tài chính

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