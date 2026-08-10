Univers tour Tiền Phong Nam ghi dấu ấn tại 21 trường đại học, kết nối gần 5.200 sinh viên

Sau một năm triển khai, Univers Tour - chương trình kết nối doanh nghiệp và sinh viên do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) khởi xướng đã trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu đồng hành cùng khối ngành Kỹ thuật - Xây dựng trên cả nước.

Hành trình kết nối tri thức tại 21 trường đại học

Chính thức khởi động từ tháng 09/2025, Univers Tour đã đi qua 21 trường đại học, trực tiếp kết nối hơn 5.180 sinh viên, trao tổng cộng 85 suất học bổng với tổng giá trị 408 triệu đồng, đồng thời trao hơn 210 giải thưởng minigame với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng và hàng nghìn phần quà dành cho sinh viên tham gia. Những con số này tiếp tục khẳng định cam kết của Tiền Phong Nam trong hành trình đồng hành cùng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lan tỏa tư duy phát triển bền vững.

85 suất học bổng trị giá 408 triệu đồng đã được Univers Tour trao đến sinh viên tiêu biểu tại 21 trường đại học.

Từ các trường đại học tại TP.HCM, Univers Tour từng bước lan tỏa đến các tỉnh, thành phía Nam, mở rộng mạng lưới kết nối với sinh viên trên nhiều lĩnh vực đào tạo. Tại TP.HCM, chương trình đã đồng hành cùng 13 trường đại học, gồm: Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE), Đại học Nguyễn Tất Thành, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Tiếp nối hành trình, Univers Tour được mở rộng đến 8 trường đại học tại các tỉnh phía Nam, gồm: Đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM), Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai), Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại học Tiền Giang, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ.

Khu vực trưng bày các dòng ống nhựa PP-R, PVC-U, HDPE của Tiền Phong Nam mang đến trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Tại mỗi điểm trường, chương trình được thiết kế như một không gian kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, với nhiều hoạt động trải nghiệm từ mini-game tương tác, không gian trưng bày các dòng ống nhựa PP-R, PVC-U, HDPE, mang đến cơ hội tiếp cận với những xu hướng mới của ngành xây dựng, và giao lưu trực tiếp với đội ngũ kỹ sư của Tiền Phong Nam.

Đưa tri thức thực tiễn đến gần hơn với giảng đường

Chuỗi workshop về "Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng" là nội dung chuyên môn xuyên suốt của Univers Tour. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ sư và chuyên gia Tiền Phong Nam, sinh viên được trang bị kiến thức về các tiêu chuẩn LEED, LOTUS cùng vai trò của vật liệu nhựa chất lượng cao trong phát triển công trình bền vững.

Chia sẻ góc nhìn về ý nghĩa của hoạt động kết nối tri thức và doanh nghiệp, TS. Kiến trúc sư Trương Thanh Hải - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM nhấn mạnh vai trò thiết thực của chương trình trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu xanh và phát triển bền vững trong ngành xây dựng.

"Thông qua chương trình, sinh viên được tiếp cận toàn diện hơn về vai trò của vật liệu trong phát triển công trình bền vững, đồng thời được cập nhật các giải pháp và xu hướng thực tiễn từ doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành tư duy nghề nghiệp và định hướng phát triển trong tương lai.”

Workshop chuyên môn là cầu nối đưa kiến thức thực tiễn về công trình xanh và vật liệu bền vững đến gần hơn với sinh viên.

Trong năm 2026, Univers Tour cũng tiếp tục mở rộng nội dung chuyên môn tại một số trường đại học với các ngành Kinh tế, Quản trị và Marketing. Thông qua workshop "Giải pháp tối ưu hóa Marketing Mix 4P dựa trên tiêu chuẩn xanh bền vững", chuyên đề mang đến góc nhìn thực tiễn về cách doanh nghiệp tích hợp các tiêu chí phát triển bền vững vào chiến lược marketing và xây dựng thương hiệu, giúp sinh viên tiếp cận xu hướng Marketing Xanh trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường.

Lựa chọn đưa chuyên đề Marketing Xanh đến sinh viên trong năm 2026, đại diện Tiền Phong Nam, ông Phạm Văn Uyên - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam chia sẻ: "Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng đến những giá trị doanh nghiệp tạo ra cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, phát triển bền vững đang dần trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tiễn về thị trường, từ đó chủ động chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cho tương lai."

Nhiều sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM bày tỏ sự hứng thú khi được tiếp cận những kiến thức thực tiễn về vật liệu xanh và công trình bền vững thông qua Univers Tour. Sinh viên Lê Hoàng Phúc, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, chia sẻ: "Tham gia Univers Tour, em có cơ hội trực tiếp tìm hiểu các giải pháp vật liệu xây dựng và lắng nghe những chia sẻ từ các kỹ sư của Tiền Phong Nam. Chương trình giúp em hiểu rõ hơn về vai trò của vật liệu trong việc nâng cao hiệu quả công trình, giảm tác động đến môi trường, đồng thời mang đến nhiều kiến thức thực tiễn mà trên giảng đường em ít có cơ hội tiếp cận. Đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa, giúp em tự tin hơn với định hướng nghề nghiệp trong tương lai."

Dấu ấn đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ

"Tiền Phong Nam không chỉ hướng đến việc phát triển các giải pháp vật liệu cho ngành xây dựng và hạ tầng kỹ thuật mà còn mong muốn đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ thông qua các hoạt động học thuật và học bổng hỗ trợ sinh viên. Chúng tôi tin rằng đầu tư cho nguồn nhân lực trẻ cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành xây dựng. Thông qua Univers Tour, Tiền Phong Nam kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để sinh viên phát triển chuyên môn, hình thành tư duy nghề nghiệp gắn với phát triển bền vững và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước." - Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Nội chính Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam chia sẻ.

Tiếp nối những kết quả đạt được, Tiền Phong Nam sẽ tiếp tục mở rộng Univers Tour đến nhiều trường đại học trên cả nước, đa dạng hóa các chuyên đề gắn với xu hướng phát triển bền vững và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Với tinh thần "Khơi dòng khát vọng - Dẫn lối tương lai", chương trình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tri thức, đồng hành cùng thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân trẻ trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.