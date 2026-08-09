Khi hiệu trưởng đứng lớp

TP - Bắt đầu từ năm học mới này, cả nước dự kiến sẽ giảm 17.102 cơ sở giáo dục công lập (chiếm 45,7% số đầu mối) thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp...

Số liệu tại hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 5/8 vừa qua.

Điều đó đồng nghĩa với hơn 17 ngàn hiệu trưởng và rất nhiều hiệu phó sẽ chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp, hoặc làm công việc khác phù hợp.

Hiệu trưởng thực ra cũng chính là giáo viên, nhất là với hệ thống trường công, khác với tính chất và mô hình hoạt động kiểu “doanh nghiệp” của các trường tư. Và đội ngũ này hầu hết xuất phát điểm là giáo viên giỏi chuyên môn, có uy tín, có năng lực lãnh đạo, khả năng tập hợp đoàn kết, đã lần lượt trải qua các vị trí từ nhỏ đến lớn trong nhà trường.

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, mỗi tuần hiệu trưởng vẫn dạy 2 tiết, hiệu phó 4 tiết để nắm nội dung, mục tiêu chương trình và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

Trở về làm giáo viên, tin rằng đại đa số các hiệu trưởng, hiệu phó với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã có sẽ phát huy chuyên môn giảng dạy của mình. Nhưng có lẽ với không ít người, chỉ sau một đêm trở lại xuất phát điểm, hẳn là cảm giác không mấy dễ chịu. Đòi hỏi một cái tâm, một bản lĩnh mới có thể thích nghi để tiếp tục gắn bó với nghề.

Và hiệu trưởng khi về làm giáo viên, thì tôi cho rằng không nên chỉ là giáo viên đơn thuần của những bài giảng. Họ phải là những thầy cô giáo đặc biệt. Như làm chủ nhiệm những lớp nhiều học sinh cá biệt, đối thoại với những cá tính trong nhà trường. Những hiệu trưởng, hiệu phó cũ phân tán tại các điểm trường sẽ là những hạt nhân chuyên môn và đoàn kết vì nhà trường và học sinh thân yêu. Mang kinh nghiệm sư phạm, kỹ năng tâm lý và quản lý của mình góp phần giúp ngôi trường phát triển.

Có câu nói rất hay của Dorothy Height, nhà hoạt động vì quyền dân sự và quyền phụ nữ người Mỹ gốc Phi, đó là “bạn không bao giờ dạy một môn học, mà bạn luôn dạy một đứa trẻ”. Có thể mượn ý trên để nói với những người làm giáo dục kể cả đương nhiệm quản lý hay đã rời chức vụ để về đứng lớp, rằng bạn không chỉ quản lý hay quản trị một ngôi trường, mà điều cần hơn, cao cả hơn, đó là bạn luôn dạy những đứa trẻ.

Hiệu trưởng góc độ nào đó có thể xem là trái tim và khối óc của một ngôi trường. Quen thuộc hình ảnh một hiệu trưởng chỉnh tề, thân thiện đón chào hỏi han từng học sinh ở cổng trường ngày bước vào năm học mới. Thân quen và ý nghĩa những bài nói chuyện, những lời tuyên dương trên sân trường dưới cờ vào mỗi sáng đầu tuần. Đại diện cho sự ấm áp, tin cậy và thấu hiểu, là chỗ dựa của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Giáo viên phải là tấm gương, và hiệu trưởng luôn phải là tấm gương đầu tiên, tiêu

biểu nhất.

Có lúc sẽ “nhớ quyền lực”, cảm giác ấy khó tránh khỏi. Và sẽ cần cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, công nghệ mới để theo kịp những giáo viên khác. Nhưng những nguyên hiệu trưởng, hiệu phó nay về với phấn trắng bảng đen, luôn tin rằng quan trọng hơn cả với họ không chỉ là một môn học, mà là những đứa trẻ.