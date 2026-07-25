Tường lửa cho trẻ em

TP - Cuối cùng, bức “tường lửa” nhằm bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trước tác hại ngày càng lớn của mạng xã hội cũng như các trò chơi trực tuyến đã được cơ quan quản lý của Việt Nam quyết tâm xác lập.

Điều đó thêm một lần được khẳng định tại Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 147/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 23/7.

Theo dự thảo, tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi chỉ được đăng ký khi sử dụng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ; và những người này có trách nhiệm quản lý giám sát nội dung, thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi. Đặc biệt, tài khoản mạng xã hội của trẻ em không được đăng bài, bình luận, tương tác hoặc bày tỏ cảm xúc. Ngoài ra, trẻ dưới 16 tuổi chỉ được phép chơi game trực tuyến tối đa 60 phút mỗi ngày; doanh nghiệp phát hành game phải có hệ thống kỹ thuật quản lý thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi…

“Rất ủng hộ! Mạng xã hội giờ quá nhiều độc hại và bạo lực ngôn từ”. “Mình đồng ý với đề xuất này. Nhiều cha mẹ con mới 5-6 tuổi đã lập hẳn cho con 1 facebook riêng, rồi lấy danh nghĩa của con đăng bài, đăng hình linh tinh lên đó, không hiểu họ nghĩ gì?”. “Thiết nghĩ quy định là cần thiết. Nhưng để quy định được thực hiện đúng thì còn phụ thuộc vào sự quản lý của phụ huynh. Nhiều trẻ em vẫn dùng tài khoản MXH được đăng ký bằng thông tin của phụ huynh nhưng gần như phụ huynh không biết hoặc không hề quản lý tài khoản đó”. “Hiện nay có nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa trẻ em bỏ nhà đi theo chúng. Nếu trẻ em không được quyền bình luận hay tương tác, thì sẽ ngăn chặn được tình trạng này”.

Những bình luận trên đây của nhiều độc giả, cũng là những phụ huynh, hẳn bắt nguồn từ những hoàn cảnh, câu chuyện bức xúc của chính mình. Khi các số liệu từ 2024 cho thấy Việt Nam đã nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, TikTok và Youtube nhiều nhất thế giới. Trong đó có đông đảo học sinh dưới 16 tuổi. Ngày càng nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của lừa đảo, bắt cóc online, bắt nạt trực tuyến; của áp lực tâm lý, âu lo trầm cảm; của thông tin, hình ảnh bạo lực, phản cảm, xấu độc…

Trước đó, tại nhiều phiên họp Quốc hội, vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng cấp thiết được đề ra. Với một tinh thần nhất quán, quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi lấy ý kiến hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị định 147, cũng khẳng định, đó là chuyển trọng tâm từ “cấm” sang “bảo vệ” trẻ em dùng mạng xã hội, hình thành cách tiếp cận mới trong quản trị không gian số.

Như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm “Mục tiêu quản lý chính không phải là cấm hay hạn chế quá mức trẻ em tiếp cận mạng xã hội và các tính năng tương tác mà trọng tâm là đảm bảo khi trẻ em sử dụng mạng xã hội thì được đặt trong môi trường phù hợp với độ tuổi và được bảo vệ”.

Từ việc thả lỏng, đến có sự giám sát dưới sự bảo hộ của phụ huynh và quy định pháp luật, “tường lửa” bảo vệ trẻ em trước tác hại của mạng xã hội nóng ở mức cần thiết, vẫn có độ mở, và an toàn.