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Thêm nhiều đại học công bố điểm chuẩn, ngành truyền thông và luật hút thí sinh

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 10/8, nhiều trường đại học tại TPHCM tiếp tục công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Các ngành truyền thông, ngôn ngữ, logistics và luật vẫn nằm trong nhóm có mức điểm trúng tuyển cao, trong khi khối sức khỏe tiếp tục dẫn đầu tại các trường tư thục.

Trường ĐH Luật TPHCM công bố điểm chuẩn từ 16 đến 21,25 điểm theo thang điểm 30. Ngành Luật thương mại quốc tế có mức cao nhất là 21,25 điểm. Ngành Luật lấy 20 điểm (riêng tổ hợp C00 là 20,5 điểm); Ngôn ngữ Trung Quốc 20,3 điểm và Kinh doanh quốc tế 19,75 điểm.

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Trong khi đó, tại Trường ĐH Mở TPHCM, điểm chuẩn chương trình chuẩn dao động từ 15,5 đến 26,2 điểm. Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với 26,2 điểm, tiếp theo là Ngôn ngữ Anh 25,5 điểm, Marketing 25 điểm, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24,9 điểm, Kinh doanh quốc tế 24,55 điểm và Kế toán 24,15 điểm. Nhóm ngành Luật có mức điểm từ 23,6 đến 23,85 điểm.

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Bảng điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Mở TPHCM.

Tại Trường ĐH Văn Lang, nhóm ngành sức khỏe tiếp tục dẫn đầu. Theo điểm thi tốt nghiệp THPT, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng lấy 22 điểm; Dược, Luật và Luật Kinh tế 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học 18 điểm. Với phương thức xét học bạ, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt lấy 23 điểm, Dược 22 điểm.

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Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cũng vừa công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm trúng tuyển cao nhất là 24,53 điểm, tiếp đến là Kiểm toán 24,48 điểm và Thương mại điện tử 23,96 điểm.

Các ngành Marketing có điểm trúng tuyển 23,47 điểm; Tài chính - Ngân hàng và Kế toán cùng 23,48 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 23,20 điểm; Kinh tế quốc tế 22,99 điểm; Quản trị kinh doanh 22,77 điểm và Công nghệ tài chính 22,82 điểm.

Ở nhóm ngành công nghệ, Khoa học dữ liệu có điểm trúng tuyển 21,80 điểm, Trí tuệ nhân tạo 20,10 điểm và Công nghệ thông tin 19,30 điểm.

Nhóm ngành luật có điểm chuẩn khá cao, với Luật kinh tế 21,90 điểm và Luật 20 điểm. Trong khi đó, Ngôn ngữ Anh lấy 21,83 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc 19 điểm và Quản trị khách sạn 19,25 điểm.

Một số chương trình đào tạo có mức điểm thấp hơn như các chương trình đào tạo quốc tế, song bằng và chương trình tiên tiến. Chẳng hạn, chương trình đào tạo ĐH chương trình quốc tế ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng cùng có mức 16 điểm; chương trình Tài chính - Ngân hàng tinh hoa (Elite Class) cũng lấy 16 điểm.

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Bảng điểm chuẩn của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay cho thấy nhóm ngành truyền thông - marketing - logistics tiếp tục có sức hút lớn tại các trường công lập, trong khi các ngành luật duy trì mức điểm ổn định. Ở khối trường ngoài công lập, y khoa, răng - hàm - mặt và dược vẫn là những ngành có yêu cầu đầu vào cao nhất.

Cảnh báo lừa đảo

Bên cạnh lưu ý thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đúng thời hạn, Trường ĐH Mở TPHCM còn khuyến cáo phụ huynh, thí sinh: "Nhà trường KHÔNG phụ thu học phí (và các khoản thu khác nếu có) qua các hội nhóm, Zalo, Facebook... hoặc thông qua bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác.

Nguyễn Dũng
#Nhiều đại học công bố điểm chuẩn 2026 #ngành truyền thông và luật hút thí sinh #điểm chuẩn #đại học #truyền thông #luật #ngành sức khỏe #TPHCM #tuyển sinh

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