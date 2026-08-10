Chân dung những người điều phối và dẫn dắt dự án xây dựng tương lai

Đằng sau mỗi tòa nhà, khu đô thị hay công trình hạ tầng được hoàn thành đúng tiến độ là sự phối hợp của nhiều nhân sự, từ chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế đến nhà thầu thi công. Để kết nối các bên, kiểm soát tiến độ, chi phí và chất lượng trong suốt vòng đời dự án, thị trường ngày càng cần đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản về quản lý xây dựng.

Trước yêu cầu đó, nhiều doanh nghiệp không chỉ tuyển kỹ sư có chuyên môn kỹ thuật mà còn tìm kiếm những người có khả năng quản lý dự án, kiểm soát chi phí (Quantity Surveying - QS), ứng dụng công nghệ và phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan. Đây cũng là định hướng đào tạo của ngành Quản lý Xây dựng tại Trường Đại học Văn Lang (VLU), giúp sinh viên phát triển kiến thức chuyên môn cùng năng lực quản lý để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Quản lý xây dựng là người điều phối toàn bộ vòng đời dự án

Vị thế và vai trò của nhà Quản lý Xây dựng trong toàn bộ vòng đời dự án

Công việc của chuyên gia quản lý xây dựng bắt đầu từ bước lập dự án, đánh giá tính khả thi, tham gia đấu thầu, kiểm soát chi phí, cho đến giai đoạn điều phối thi công và nghiệm thu bàn giao. Đây là vị trí đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy kỹ thuật, tư duy kinh tế và kỹ năng quản trị nguồn lực.

Hiện nay, thị trường lao động tập trung vào ba nhóm năng lực cốt lõi ở đội ngũ quản trị dự án:

- Quản trị chi phí và tiến độ: Am hiểu về QS, tối ưu hóa nguồn vốn và đảm bảo dự án vận hành đúng kế hoạch.

- Ứng dụng công nghệ số: Sử dụng hiệu quả Mô hình thông tin công trình (BIM) để quản lý trực quan, kiểm tra xung đột bản vẽ và dự báo rủi ro trước khi triển khai thực tế.

- Kỹ năng điều phối liên ngành: Đàm phán, làm việc hiệu quả với các đơn vị thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ và các bên liên quan.

Phương pháp đào tạo gắn liền thực tiễn tại VLU

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chương trình đào tạo ngành Quản lý Xây dựng tại Trường Đại học Văn Lang trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức về quản lý dự án, tiến độ, dự toán, thẩm định dự án đầu tư, quản lý chất lượng, nguồn lực, rủi ro, cùng quy trình đấu thầu và hợp đồng xây dựng.

Bên cạnh lý thuyết nền tảng, sinh viên được rèn luyện kỹ năng vận hành mô hình BIM (Mô hình thông tin công trình) cùng các phần mềm quản lý tiến độ và chi phí như MS Project, Primavera hay Revit. Việc tiếp cận sớm với các công cụ số hóa giúp người học chủ động thích ứng với quy trình làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.

Song song đó, sinh viên được tham gia các đợt kiến tập tại công trường, văn phòng thiết kế hoặc doanh nghiệp xây dựng từ những năm cuối. Việc trực tiếp thực hiện các phần việc như bóc tách khối lượng, theo dõi tiến độ hay hỗ trợ kiểm tra chất lượng vật liệu giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay khi còn trên giảng đường.

Sinh viên khoa Xây dựng tại VLU được học thực tế tại phòng thực hành

Cùng nằm trong định hướng ứng dụng, ngành Kỹ thuật Xây dựng tại VLU cũng tích hợp các nội dung về quản lý dự án, lập dự toán và đấu thầu bên cạnh kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về dân dụng, cầu đường hay thủy lợi. Cách tiếp cận này giúp sinh viên hai ngành Kỹ thuật Xây dựng và Quản lý Xây dựng có thể bổ trợ lẫn nhau: người làm kỹ thuật hiểu được bài toán chi phí, còn người làm quản trị vẫn đọc hiểu bản vẽ và giám sát tốt chất lượng thi công.

Từ giảng đường đến những gói thầu trăm tỷ

Chất lượng đào tạo tại VLU đã được chứng minh qua thành công của nhiều thế hệ cựu sinh viên. Việc sớm tiếp cận với các đồ án thực chiến, công nghệ BIM và tư duy quản trị đã tạo nền tảng vững chắc để nhiều nhân sự trẻ đảm nhiệm các vị trí như Chỉ huy trưởng hay Quản lý dự án (Project Manager) sau một vài năm tốt nghiệp.

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng vẫn rất lớn, đặc biệt là ở các vị trí quản lý dự án, giám sát thi công và chỉ huy công trình. Theo Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VCCA), mỗi năm ngành này cần bổ sung khoảng 400.000–500.000 lao động, với quy mô lực lượng dự kiến đạt 12–13 triệu người vào năm 2030. Tuy vậy, thực tế hiện nay cho thấy khoảng 75% lao động vẫn mang tính thời vụ, chưa được đào tạo bài bản, gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cũng như chất lượng công trình.

Mức thu nhập và lộ trình thăng tiến của nhân sự khối ngành xây dựng tăng trưởng rõ ràng dựa trên năng lực quản trị và khả năng làm chủ công nghệ:

Biểu đồ minh họa lộ trình phát triển sự nghiệp và thu nhập của nhân sự ngành Quản lý Xây dựng

Nối dài những công trình hiện đại

Quản lý xây dựng là sự tổng hòa giữa tư duy kỹ thuật, năng lực tối ưu nguồn lực và kỹ năng kết nối con người. Thông qua chương trình học chú trọng tính ứng dụng và công nghệ, VLU đang đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình tích lũy tri thức, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của những công trình trong tương lai.