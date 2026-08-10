Đại học Y Hà Nội kỉ luật sinh viên phát ngôn lệch chuẩn

TPO - Hội đồng kỉ luật Trường Đại học Y Hà Nội đã họp và đề xuất kỉ luật đối với sinh viên có phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội thời gian qua.

PGS. TS Lê Trường Tùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, Hội đồng kỉ luật nhà trường đã họp xem xét hành vi đăng tải thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín nhà trường của 2 sinh viên (dùng chung tài khoản TikTok). Trong đó, 1 nữ sinh viên năm thứ 2 ngành Hộ sinh, 1 nam sinh viên năm thứ 5 ngành Răng - Hàm - Mặt.

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NTCC

Hội đồng căn cứ vào đơn tường trình, biên bản họp cùng quá trình ghi nhận thành tích tích cực trong học tập và phong trào Đoàn - Hội (cả 2 sinh viên đều là Lớp phó Học tập, nữ sinh viên còn là Chủ nhiệm CLB Hộ sinh) quyết định cảnh cáo đối với sinh viên ngành Hộ sinh, khiển trách đối với sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt, miễn nhiệm toàn bộ chức danh và yêu cầu xóa kênh TikTok vi phạm.

Nhà trường giao cán bộ phụ trách kèm cặp, hỗ trợ các em khắc phục sai phạm; đồng thời, yêu cầu các phòng ban và Đoàn - Hội tăng cường giáo dục sinh hoạt đầu khóa về văn hóa ứng xử, tính chuyên nghiệp, bảo mật thông tin người bệnh và chuẩn hóa phát ngôn trong môi trường học thuật và lâm sàng.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, nữ sinh ngành Hộ sinh đăng tải đoạn video kèm dòng chữ "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần".

PGS Lê Đình Tùng cho rằng, dù đang trong kì nghỉ hè và không đi thực tập, hành vi đăng clip đùa cợt trên mạng của sinh viên vẫn "không thể chấp nhận" vì đụng chạm đến sức khỏe và nỗi đau của người bệnh. Sinh viên này sau đó đã chủ động xóa nội dung và khóa tài khoản. Nam sinh không phát ngôn nhưng bị kỉ luật vì dùng chung tài khoản tiktok với nữ sinh viên.

Ông Tùng khẳng định, hội đồng kỉ luật đã đánh giá toàn diện cả đơn tường trình lẫn quá trình phấn đấu của 2 sinh viên. Đây là hai sinh viên năng nổ trong các hoạt động Đoàn - Hội và từng đăng tải nhiều nội dung lan tỏa hình ảnh tích cực về nhà trường.