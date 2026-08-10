Trường Đại học Việt Đức công bố điểm chuẩn năm 2026

Ngày 10/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Đức (VGU) chính thức công bố điểm chuẩn và công nhận thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đại học năm 2026.

Kỳ tuyển sinh năm 2026 ghi nhận mặt bằng điểm chuẩn ổn định. Đặc biệt, hai chương trình đào tạo mới tuyển sinh năm 2026 là Quản trị số và Kinh doanh quốc tế và Kỹ thuật Y sinh có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lớn so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Nhà trường lưu ý thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào ngành trúng tuyển của VGU trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia trước 17 giờ 00 ngày 21/8.

Điểm chuẩn vào các ngành cụ thể như sau:

Phương thức 1: Thi TestAS và Phương thức 4: Chứng chỉ THPT quốc tế

STT

Bài thi/ Chứng chỉ

Điểm trúng tuyển

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Các ngành khác *

1

TestAS bài thi trên máy tính

175

75

2

TestAS bài thi viết

115

90

3

SAT

1361

1150

4

ACT

31

23

5

IBD

38

28

6

A-Level kết hợp với AS-Level hoặc IGCSE

85%

70%

7

WACE, SACE

85%

70%

8

GED

180

165

9

Bằng tốt nghiệp THPT quốc tế được công nhận theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của VGU

89%

70%



* Áp dụng cho các ngành: Kiến trúc, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng, Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế, Tài chính và Kế toán, Kỹ thuật Y sinh, Kinh tế học, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật điện và Máy tính, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Giao thông Thông minh, và Kỹ thuật Quy trình Sản xuất Bền vững.

Phương thức 2: Kết quả học tập Trung học phổ thông (THPT) và Phương thức 5: Kết quả thi tốt nghiệp THPT

STT

Chương trình

đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Phương thức 5 - Kết quả thi tốt nghiệp THPT (*)

Phương thức 2 - Kết quả học tập THPT (**)

1

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

26.01

9.21

2

Kỹ thuật điện và

Máy tính

7520208

20.5

8.14

3

Kỹ thuật Cơ khí

7520103

20.5

8.14

4

Khoa học Máy tính

7480101

20

8.04

5

Kỹ thuật Quy trình sản xuất Bền vững

7510206

20

8.04

6

Kiến trúc

7580101

19

7.85

7

Kỹ thuật Giao thông Thông minh

7510104

19

7.85

8

Kỹ thuật Y sinh

7520212

19

7.85

9

Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng

7580201

18

7.65

10

Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế

7340122

21

8.23

11

Quản trị Kinh doanh

7340101

19

7.85

12

Tài chính và Kế toán

7340202

19

7.85

13

Kinh tế học

7310101

19

7.85



(*) Điểm trúng tuyển Phương thức 5: Kết quả thi tốt nghiệp THPT đã bao gồm điểm ưu tiên.

(**) Điểm trúng tuyển Phương thức 2: Kết quả học tập THPT là điểm tổng hợp của 6 môn theo Quy chế tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại, đã bao gồm điểm cộng.