Nâng tầm Sinh học cùng AI, DTU đăng cai Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc 2026

Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc lần thứ VI năm 2026 đã chính thức diễn ra tại Đại học (ĐH) Duy Tân từ ngày 5-7/8/2026, quy tụ hàng trăm sinh viên, giảng viên và chuyên gia từ các trường đại học trên cả nước tham dự.

Với chủ đề “Nâng tầm Sinh học, Bứt phá cùng AI trong Kỷ nguyên Số”, cuộc thi đã góp phần kết nối cộng đồng học thuật, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các ý tưởng ứng dụng AI trong nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực Sinh học, Khoa học Sức khỏe, Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

Kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đánh giá toàn diện năng lực thí sinh

Cuộc thi do Hội các ngành Sinh học Việt Nam phối hợp với ĐH Duy Tân tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và sự công nhận của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Sức hút của kỳ Olympic Sinh học năm nay thể hiện ở sự tham dự của nhiều trường đại học có thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu Sinh học, Công nghệ Sinh học, Y - Dược, Nông - Lâm trên cả nước như: Trường ĐH Y - Dược (ĐH Huế), ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), ĐH Duy Tân, ĐH Cần Thơ, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội,…



TS. Lê Nguyên Bảo (ảnh phải) nhận Bằng khen của Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam từ GS.TS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo

GS.TS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo cho biết: “Số lượng thí sinh tham gia cuộc thi năm nay tăng mạnh, lên tới 164 thí sinh so với 55 thí sinh ở năm 2020 - năm đầu tiên tổ chức, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ sở giáo dục đại học đối với việc phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có năng lực, niềm đam mê và khát vọng cống hiến cho các ngành Khoa học Sự sống.

Tôi đánh giá cao ĐH Duy Tân đã dành nguồn lực, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi an toàn, nghiêm túc và hiệu quả, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Hội các ngành Sinh học Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển sân chơi học thuật ý nghĩa để nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên.”

Phần thi Lý thuyết được triển khai nghiêm túc tại DTU

Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc 2026 không chỉ là sân chơi học thuật uy tín nhằm phát hiện các tài năng trẻ và nâng cao năng lực nghiên cứu mà còn tạo tiền đề thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất thuộc các lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Y Dược, Công nghiệp và Môi trường.

“Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc là sân chơi học thuật uy tín, đáp ứng sự mong đợi của các cơ sở đào tạo trên cả nước trong việc kết nối, giao lưu và phát hiện những tài năng trẻ ở các lĩnh vực Khoa học Sự sống, Công nghệ Sinh học, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, Y Dược và Môi trường. Cuộc thi lần thứ VI do ĐH Duy Tân đăng cai tổ chức có ứng dụng công nghệ trong nhiều bước chuẩn bị, trong khâu thi và chấm thi mà vẫn đảm bảo tính khoa học, sáng tạo và công bằng.”, GS.TS. Lê Trần Bình - Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Tổ chức nhận định.

AI đồng hành cùng những tài năng trẻ

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà Trí tuệ Nhân tạo (AI), Dữ liệu Lớn, Công nghệ Gen, Sinh học Tổng hợp và Y học Chính xác đang làm thay đổi mạnh mẽ các phương thức nghiên cứu và ứng dụng Sinh học. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với thế hệ sinh viên hôm nay là không chỉ giỏi chuyên môn mà còn cần có tư duy liên ngành, năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo.”, NGND, GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng - Phó Giám đốc ĐH Duy Tân, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết.

Các thí sinh tham gia phần thi thực hành trong các lab hiện đại và đầy đủ trang thiết bị tại DTU

“Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là phần thi Thực hành với nhiều nội dung trực quan, gắn với thực tiễn nghiên cứu. Lần đầu tiên, các thí sinh được trực tiếp làm việc trên các mẫu côn trùng sống, chụp ảnh kết quả thí nghiệm, quan sát cấu trúc các đại phân tử sinh học như DNA, protein,… đồng thời thực hiện các nội dung liên quan đến hô hấp ở thực vật. Những trải nghiệm này không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đòi hỏi khả năng quan sát, thực hành và trực tiếp xử lý các vấn đề khoa học của thí sinh.”, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Phó trưởng Tiểu ban Đề thi cho biết.

“Phần thi Lý thuyết của cuộc thi với 100 câu hỏi cho 164 thí sinh được tổ chức trên Hệ thống Thi DTU TESTING SERVICE (DTS) do Trung tâm Công nghệ Phần mềm (CSE), ĐH Duy Tân phát triển. Hệ thống ứng dụng các thuật toán thông minh và AI trong quá trình tổ chức thi, đặc biệt ở khâu tự động xáo đề thi, xáo đáp án, lựa chọn và sắp xếp câu hỏi. Hệ thống có khả năng tạo ra các mã đề khác nhau cho từng thí sinh, đồng thời đảm bảo các thí sinh ngồi gần nhau không nhận cùng một cấu trúc đề, qua đó hạn chế tối đa khả năng trao đổi, gian lận và góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch và khách quan của kỳ thi.”, ThS. Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Phần mềm (CSE) chia sẻ về giải pháp kỹ thuật được thiết kế nhằm bảo đảm tính ổn định, bảo mật và công bằng trong suốt quá trình tổ chức Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên 2026.

Sinh viên ĐH Duy Tân giành 7 giải Nhì, Ba và Khuyến khích

Để chạm tay vào những giải thưởng danh giá của cuộc thi, các thí sinh đã phải vượt qua một hệ thống đề thi mang tính “thực chiến” cao, đòi hỏi không chỉ việc nắm vững lý thuyết mà còn cần có các kỹ năng thực hành trong phòng lab chuyên nghiệp.

SV Nguyễn Thị Ngọc Hân của ĐH Duy Tân (thứ 6 từ trái qua) nhận giải Nhì Olympic Sinh học Sinh viên 2026

Phát huy lợi thế từ môi trường đào tạo các ngành Khoa học Sức khỏe, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Xét nghiệm và Kỹ thuật Y sinh, cùng sự chuẩn bị nghiêm túc trong quá trình học tập và nghiên cứu, đội tuyển SV ĐH Duy Tân đã giành nhiều giải thưởng, cụ thể bao gồm:

· 2 giải Nhì: SV Lương Ngọc Mai Anh (ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngành Y Đa Khoa),

· 4 giải Ba: SV Trịnh Nguyễn Hồng Minh (ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt), Lê Thị Phương Linh (ngành Công nghệ Sinh học), Đinh Quang Nhật (ngành Y Đa Khoa) và Nguyễn Trương Hà Anh (ngành Y Đa Khoa),

· 1 giải Khuyến khích: SV Nguyễn Tâm Nguyên (ngành Công nghệ Sinh học).



Đội thi của ĐH Duy Tân với niềm hân hoan đạt nhiều giải thưởng

“Em đã có cơ hội thử sức ở cả phần thi Lý thuyết và Thực hành với nội dung được xây dựng chuyên sâu, bám sát thực tiễn, giúp em có cơ hội kiểm chứng thông tin, vận dụng kiến thức vào thực tế, và học hỏi thêm nhiều điều mới. Em rất tự hào khi ĐH Duy Tân là đơn vị đăng cai tổ chức Olympic Sinh học Sinh viên năm 2026. Được tham gia cuộc thi ngay tại chính ngôi trường mình đang theo học vừa là niềm vinh dự vừa là một trải nghiệm đặc biệt đối với em và các thành viên trong đội.”, SV Nguyễn Thị Ngọc Hân - thành viên đội tuyển ĐH Duy Tân (giành giải Nhì cuộc thi) cho biết.

Bế mạc Olympic Sinh học Sinh viên Toàn quốc lần thứ VI năm 2026 tại DTU

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, ghi nhận những nỗ lực xuyên suốt trong mùa Olympic năm nay, cụ thể gồm:

· 5 đội tuyển xuất sắc nhất,

· 23 đội tuyển có thành tích xuất sắc,

· 17 giải Nhất,

· 24 giải Nhì,

· 24 giải Ba, và

· 36 giải Khuyến khích.