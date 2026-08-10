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Thêm một trường THPT công lập ở Hà Nội được đưa vào hoạt động

Hà Linh

TPO - Tối 10/8, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT đối với Trường Đặng Trần Đức. Đây là trường mới thành lập, được đưa vào hoạt động từ năm học 2026 -2027.

Trường THPT Đặng Trần Đức ở phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) tuyển 540 học sinh vào lớp 10.

Theo hướng dẫn, học sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ: tsdaucap.hanoi.gov.vn

Thí sinh có 6 ngày để đăng ký xét tuyển, từ 8 giờ, ngày 11/8 đến 24 giờ ngày 16/8.

Đối tượng tuyển sinh Học sinh đã tham dự Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội và đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

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Trường THPT Đặng Trần Đức ở phường Vĩnh Hưng (Hà Nội)

Sau khi hết thời gian đăng ký, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển tại vị trí cuối cùng của chỉ tiêu, nhà trường báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội để xem xét, phê duyệt.

Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố trước 17 giờ ngày 17/8. Danh sách học sinh trúng tuyển được công khai tại Trường THPT Đặng Trần Đức và trên Cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT Hà Nội.

Học sinh trúng tuyển nhập học tại trường từ 8 giờ ngày 18/8 đến 17 giờ ngày 22/8.

Trường THPT Đặng Trần Đức là trường công lập vừa được UBND Thành phố Hà Nội thành lập trong tháng 7/2026. Ngày 7/8, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành quyết định cho phép trường hoạt động giáo dục trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Hà Nội đã công bố điểm chuẩn của 122 trường THPT để tuyển khoảng 81.500 chỉ tiêu vào lớp 10 năm học tới. Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội năm học này thấp nhất là 8,5, cao nhất là 26 điểm.

Hà Linh
#tuyển sinh lớp 10 #trường công lập tuyển sinh #chỉ tiêu tuyển sinh #Hà Nội

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