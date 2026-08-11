Mưa lớn ở Quảng Trị, 13 ngầm tràn bị ngập, giao thông nhiều nơi ách tắc

TPO - Mưa lớn kéo dài tại khu vực miền núi, biên giới phía Nam tỉnh Quảng Trị khiến 13 ngầm, tràn bị ngập, giao thông nhiều nơi ách tắc. Một hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở được vận động di dời đến nơi an toàn.

Sáng 11/8, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ đêm 8/8 đến sáng 11/8, khu vực miền núi phía Nam tỉnh xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều ngầm, tràn bị ngập cục bộ.

Khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị nhiều ngầm, tràn bị ngập cục bộ

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 13 điểm ngầm, tràn bị ngập, gây ách tắc giao thông. Trong đó, xã Tân Lập có 5 điểm, xã Lìa 3 điểm, xã Khe Sanh 3 điểm, xã A Dơi và xã Hướng Phùng mỗi địa phương có 1 điểm.

Các địa phương đã bố trí lực lượng canh gác, dựng rào chắn, barie và biển cảnh báo tại những vị trí bị ngập, chia cắt, không cho người và phương tiện đi qua các khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại bước đầu tại một số địa phương. Tại xã Khe Sanh, khoảng 1 ha lúa ở thôn Ruộng bị ngập nước. Khu đất của gia đình bà Nguyễn Thị Sương ở thôn 2 xuất hiện nguy cơ sạt lở.

Các địa phương đã bố trí lực lượng canh gác, dựng rào chắn, barie và biển cảnh báo.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời vận động gia đình tạm thời di chuyển đến nhà người thân để bảo đảm an toàn.

Tại xã Ba Nang, cầu tràn ở thôn Ba Nang (cũ) đang trong quá trình sửa chữa bị nước thượng nguồn đổ về mạnh làm gãy, cuốn trôi một phần phía chân cầu. Ở xã Lao Bảo, cống tại khu vực chốt 38 của Bộ đội Biên phòng bị sạt lở khoảng 2 m.

Bộ đội Biên phòng túc trực tại các điểm xung yếu

Trước đó, từ tối 8/8, các xã Hướng Phùng và Lao Bảo đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 100-150 mm. Mực nước sông Sê Pôn dâng khoảng 1,5 m, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bộ đội Biên phòng đặt biển cảnh báo.

Tại xã Hướng Phùng, các điểm cầu, đập tràn Doa Mã Lai, A Ròong và khu vực dốc Phùng Lâm - Doa Mã Lai bị ngập, người và phương tiện không thể lưu thông. Đồn Biên phòng Hướng Phùng huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng quân sự địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực và vận động người dân không đi qua khu vực nước sâu.

Tại xã Lao Bảo, cầu tràn thôn Hà Lệt có thời điểm ngập khoảng 30 cm. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo duy trì 10 cán bộ, chiến sĩ cùng một ô tô, phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan sẵn sàng ứng phó khi nước tiếp tục dâng.

Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan sẵn sàng ứng phó khi nước tiếp tục dâng.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm soát các ngầm, tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.