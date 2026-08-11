Cách tích hợp tài khoản thanh toán, an sinh xã hội trên VNeID để được miễn, giảm phí, lệ phí

TPO - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Ngày 11/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, Nghị quyết số 66.22 của Chính phủ về phát triển công dân số, ứng dụng định danh quốc gia VNeID được định hướng mở rộng các tiện ích số, trong đó có liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch thanh toán hợp pháp khác.

Theo đó, công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID tại Phụ lục I và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 66.22 thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID.

Cụ thể, 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: Giấy khai sinh; Thông tin tài khoản thanh toán; Thông tin tài khoản an sinh xã hội; Thông tin thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Việc tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội được thực hiện đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Hướng dẫn liên kết tài khoản thanh toán

Bước 1: Truy cập màn chức năng

Công dân đăng nhập ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ tài khoản định danh điện tử mức 2 nhấn “Ví giấy tờ”; Nhấn “Tích hợp giấy tờ”; Nhấn “Tạo mới yêu cầu”; Chọn loại thông tin “Thông tin tài khoản”

Bước 2: Nhập thông tin tích hợp

Tại màn hình nhập thông tin, thực hiện:

Chọn Nhà cung cấp; Nhập Số tài khoản/thẻ/ví; Tích “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin nhấn “Gửi yêu cầu”.

Nhấn “Tích hợp thêm thông tin khác” để tích hợp giấy tờ khác.

Nhấn Quay về để quay về màn “Tích hợp thông tin”.

Sau khi công dân gửi yêu cầu thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin đi tra cứu và tra cứu thành công sẽ hiển thị kết quả phê duyệt lên ứng dụng VNeID.

Hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội (ASXH)

Cách thực hiện

Bước 1: Chọn tài khoản liên kết

Cách 1: Tại màn hình "Tài khoản thanh toán", nhấn "Chọn làm TK hưởng ASXH".

Cách 2: Nhấn nút tùy chỉnh thông tin; Nhấn “Liên kết tài khoản hưởng ASXH”.

Bước 2: Nhấn “Xác nhận”

Bước 3: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị); Tài khoản vừa chọn sẽ được đánh dấu là “Tài khoản hưởng ASXH”.