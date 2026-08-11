Đề xuất thí điểm các khu vực dừng xe máy để gọi điện thoại, địa điểm để shipper dừng xe

TPO - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, đây là những giải pháp rất cụ thể nhưng có thể góp phần giảm va chạm và ùn tắc giao thông. Theo ông, hiện nay, rất nhiều người vừa lái xe vừa gọi điện thoại, trong khi shipper phải lấn chiếm lòng, lề đường để giao hàng, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Giải bài toán khó về ùn tắc, tai nạn giao thông

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án Luật Phát triển đô thị.

Tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cho rằng, để thành phố phát triển thì hệ thống giao thông cũng cần phát triển tương xứng. Hiện nay, thành phố vẫn đang phải đối mặt với những “bài toán khó” về ùn tắc, tai nạn giao thông và nơi đỗ xe trong đô thị.

Muốn giải được những bài toán này, theo ông Cảnh, cần áp dụng đồng thời nhiều kiến thức, nhiều phương pháp, nguyên tắc mới, cũng như những mô hình tổ chức giao thông hiệu quả từ các nước tiên tiến.

“Giải bài toán khó về giao thông đô thị hiện nay cũng cần áp dụng đồng thời nhiều phương pháp, nguyên tắc mới, mô hình tổ chức giao thông hiệu quả từ các nước tiên tiến”, ông Cảnh nói.

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh.

Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung một nội dung về giao thông, đó là: “Thí điểm các phương pháp, nguyên tắc, mô hình tổ chức giao thông giải quyết các vấn đề giao thông đô thị; áp dụng trực tiếp các quy định trong Công ước Giao thông đường bộ 1968 mà Việt Nam là thành viên”.

Về thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc quy định hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, ông Cảnh đề nghị bổ sung một nội dung quan trọng.

Theo đó, việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân cần được thực hiện “sau khi đã tổ chức thực hiện các giải pháp để tối ưu khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông hiện hữu”.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất thành phố tổ chức thí điểm các khu vực dừng xe máy để gọi điện thoại, cũng như những điểm để shipper dừng xe giao hàng dọc các tuyến đường.

Theo ông, đây là những giải pháp rất cụ thể nhưng có thể góp phần giảm va chạm và ùn tắc giao thông. Hiện nay, rất nhiều người vừa lái xe vừa gọi điện thoại, trong khi shipper phải lấn chiếm lòng, lề đường để giao hàng, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Không chỉ là phát triển nhà ở, đường sá

ĐBQH Lê Thị Hoài Chung (Nghệ An) nhìn nhận, phát triển đô thị không chỉ là phát triển nhà ở, đường sá và các công trình xây dựng, mà phải hướng tới một đô thị bền vững, an toàn, thông minh, bao trùm, có khả năng chống chịu và đáng sống; lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm.

ĐBQH Lê Thị Hoài Chung.

Là bác sĩ, đồng thời là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, từ thực tiễn công tác, bà Lê Thị Hoài Chung đề nghị, dự thảo không chỉ tiếp cận y tế như một nhóm dịch vụ an sinh, mà cần xác định y tế là một cấu phần thiết yếu của hạ tầng đô thị và là điều kiện quan trọng để bảo đảm chất lượng sống của người dân.

Liên quan đến quy hoạch của thành phố, nữ đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu quy hoạch và phân bố mạng lưới cơ sở y tế phù hợp với quy mô, mật độ và sự phân bố dân cư, tốc độ đô thị hóa, đặc điểm địa bàn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đặc biệt, cần quy hoạch đồng bộ mạng lưới cấp cứu ngoại viện, các điểm cấp cứu, phương tiện vận chuyển cấp cứu và hệ thống điều phối cấp cứu thông minh, gắn với quy hoạch giao thông đô thị.

Đại biểu cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng một đầu số cấp cứu ngắn, dễ nhớ; khi người dân gọi, hệ thống có thể xác định vị trí, lựa chọn điểm cấp cứu và phương tiện gần nhất, điều phối theo thời gian thực, tương tự nguyên lý của một hệ thống gọi xe công nghệ.

“Đây không chỉ là vấn đề ứng dụng công nghệ, mà là vấn đề quy hoạch và tổ chức hạ tầng đô thị để cứu người”, đại biểu nhấn mạnh.

ĐBQH Lê Thị Hoài Chung cho rằng, thước đo của một đô thị phát triển không chỉ là có bao nhiêu tuyến đường, bao nhiêu tòa nhà hay bao nhiêu dự án, mà quan trọng hơn là người dân sống trong đô thị đó có an toàn hơn, khỏe mạnh hơn, được phục vụ tốt hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn hay không.