Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga cẩn thận bảo vệ tàu ngầm ở cách xa Ukraine hơn 7.000 km

Minh Hạnh

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã lắp đặt thêm lưới chống máy bay không người lái (UAV) trên các tàu ngầm tại một căn cứ hải quân ở Thái Bình Dương, cách Ukraine hơn 7.000 km.

Tờ Business Insider đăng tải hình ảnh được công ty tình báo không gian Vantor của Mỹ thu thập ngày 4/8 cho thấy, nhiều tàu ngầm được phủ lưới chống UAV tại Căn cứ Tàu ngầm Hạt nhân Rybachiy trên bán đảo Kamchatka của Nga.

Trước đó, các hình ảnh chụp hồi tháng 5 cho thấy chỉ có hai tàu ngầm được phủ lưới tại căn cứ này. Căn cứ đóng vai trò là trung tâm chính của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và là nơi đồn trú của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cũng như tàu ngầm tấn công.

8b6cf3553f50ecd3dec1fd8c047d964b.jpg
699b41769216f7f9ad96956d5add95c41786377862.jpg
Hình ảnh tàu ngầm được che phủ bởi lưới chống UAV. (Ảnh: Vantor)

Căn cứ Rybachiy nằm cách Ukraine hơn 7.200 km về phía đông. Việc triển khai các biện pháp phòng thủ ở vị trí cách xa khu vực xung đột cho thấy Nga đang đề phòng nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái, không chỉ giới hạn ở phạm vi giao tranh trực tiếp mà còn cả Hạm đội Thái Bình Dương.

Business Insider đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chứng minh được khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn 2.000 km trong lãnh thổ Nga. Tờ báo này cũng đề cập đến Chiến dịch "Mạng nhện" diễn ra vào tháng 6/2025, khi Ukraine triển khai máy bay không người lái từ bên trong lãnh thổ Nga để tấn công các căn cứ không quân ở vùng Bắc Cực, Siberia và Viễn Đông.

Trong một báo cáo tình báo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc lắp đặt các cấu trúc bảo vệ phía trên tàu ngầm tại Thái Bình Dương là "biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó với năng lực ngày càng tăng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu nằm xa tiền tuyến".

Các loại lưới chống máy bay không người lái cũng đã xuất hiện tại những căn cứ khác của Nga.

Hình ảnh do Vantor ghi lại vào tháng 6 cho thấy Nga đã lắp đặt hệ thống bảo vệ chống UAV trên tháp chỉ huy của ít nhất ba chiếc tàu ngầm tại một căn cứ hải quân ở thành phố Novorossiysk, thuộc khu vực tây nam Krasnodar Krai. Đây là căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga và từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái Ukraine.

Minh Hạnh
Pravda, Business Insider
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #tàu ngầm Nga #Thái Bình Dương #xung đột Nga Ukraine #tin tức Nga Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe