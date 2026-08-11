Phạt 6 tháng tù tài xế Mercedes đánh người sau va chạm trên cầu vượt Trần Duy Hưng

TPO - Đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) đã phạt ông 6 tháng tù tội "Gây rối trật tự công cộng".

Chiều 11/8, Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú phường Láng) mức án 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hội đồng xét xử đánh giá, vì một phút nóng tính bộc phát bị cáo đã hành hung người khác, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của họ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường cho bị hại là anh L. V. N. (37 tuổi, trú tại Hà Nội) khoản tiền 30 triệu đồng nên xem đây là tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân.

Theo điều tra, tối 16/4/2026, bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân điều khiển xe ô tô lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về Nguyễn Chí Thanh) thì xảy ra va chạm với một xe taxi. Bị cáo điều khiển xe ô tô của mình xuống chân cầu, ép đầu xe ô tô kia vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh.

Khi dừng xe, Ngân chửi bới anh L. V. N. vì cho rằng đi láo, không cho xe của mình vượt, rồi đánh, đấm vào mặt anh N.

Sau khi hành hung tài xế xe đối phương, bị cáo Ngân điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Tại bục khai báo hôm nay, bị cáo Ngân nói lời đầu tiên là xin lỗi tài xế taxi N. Ông cho rằng sự việc xảy ra là “điều đáng tiếc”, do không giữ được bình tĩnh.

Thuật lại sự việc, bị cáo Ngân cho biết, khoảng 20h ngày 16/4, ông đang đi ăn thì con gái gọi điện thông báo vợ bị ngất nên vội chạy về. Khi về đến đường Trần Duy Hưng, bị cáo nhiều lần nháy đèn ra tín hiệu xin vượt xe taxi của anh N. nhưng không được.

Clip bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân đánh tài xế taxi.

Đến cầu vượt Trần Duy Hưng, thấy có khoảng trống nên bị cáo điều khiển xe vượt bên phải chiếc taxi nhưng lúc vượt lên bị cáo phát hiện xe của mình xảy ra va chạm.

Theo ông Ngân, lúc xuống xe, ông không giữ được bình tĩnh, nên hành hung người. Sau khi về nhà, ông chưa suy nghĩ đến hậu quả của sự việc nhưng hôm sau lên làm việc với cơ quan điều tra, ông mới nhận thức được sai phạm của mình.

“Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét, tuyên phạt bị cáo mức án nhẹ nhất để có thể trở về chăm sóc mẹ già và vợ đang đau ốm. Bị cáo từng nghĩ có thể do gia đình đang có tang, do vận đen và có điều gì đó không bình thường như bị 'ma làm' nên lúc xảy ra sự việc không thể kiềm chế, mọi thứ diễn biến rất nhanh", ông Ngân nói.