Việt Nam và Úc nhất trí mở rộng hợp tác công nghệ, trí tuệ nhân tạo

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại cuộc họp báo chung. Ảnh: TTXVN

Sáng 11/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Úc.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, việc hai nước hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực là vô cùng quan trọng.

Thủ tướng Albanese chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam; đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tháng 5 vừa qua - thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và hòa bình, ổn định chính là giá trị chung của các quốc gia, trong đó có Úc và Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam – Úc sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị vững chắc và sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau ngày càng được củng cố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam – Úc tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế.

Hai bên nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng - an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cuộc hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam và Úc. Ảnh: TTXVN

Đưa khoa học – công nghệ trở thành động lực mới

Lãnh đạo Việt Nam và Úc nhất trí hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese chia sẻ mục tiêu đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh; thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam – Úc và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Úc tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Úc, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Úc phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước.

Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Úc tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm.