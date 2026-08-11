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Mưa lớn 'nhấn chìm' cầu tràn ở Quảng Ngãi, 283 hộ dân bị chia cắt

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, chảy xiết qua cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi), khiến tuyến đường độc đạo bị chia cắt, 283 hộ dân ở hai thôn Đăk Ôn và Long Yên bị ảnh hưởng.

Chiều 11/8, ông Nguyễn Văn Diệu - Chủ tịch UBND xã Đăk Long (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, từ khoảng 8h đến 12h30 cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, làm ngập cầu tràn Đăk Ák. Nước chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Cầu tràn Đăk Ák là tuyến đường độc đạo, nối đường ĐH 85 tại thôn Đăk Ák với hai thôn Đăk Ôn và Long Yên, nơi có 283 hộ dân sinh sống.

Ngay khi nước dâng cao, lãnh đạo UBND xã Đăk Long đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giăng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực tại hai đầu cầu, ngăn người dân và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

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Cầu tràn Đăk Ák bị ngập gây chia cắt 283 hộ dân.

Theo UBND xã Đăk Long, cầu tràn Đăk Ák được xây dựng từ năm 2001, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa, cây cầu thường xuyên bị nước nhấn chìm, dòng chảy qua cầu rất mạnh.

Có thời điểm nước dâng khoảng 1,5m và kéo dài nhiều ngày, khiến giao thông đến hai thôn Đăk Ôn và Long Yên bị chia cắt hoàn toàn. Việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, sản xuất và học tập của người dân gặp nhiều khó khăn.

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Chính quyền địa phương giăng dây cảnh báo ngăn người dân và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Trước tình trạng này, UBND xã Đăk Long đã kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí xây dựng cầu bê tông thay thế cầu tràn Đăk Ák.

Theo chính quyền địa phương, việc xây dựng cầu mới không chỉ bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất và học sinh đến trường.

Nguyễn Ngọc
#ngập lụt và chia cắt địa phương #ảnh hưởng của mưa lớn đến giao thông #cầu tràn Đăk Ák xuống cấp nghiêm trọng #kiến nghị xây cầu bê tông mới #ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất người dân

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