Ca sỹ sẽ không tham gia nếu biết show 'Về đây bốn cánh chim trời' chưa thanh toán bản quyền

TPO - Một số ca sỹ khẳng định, đơn vị tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" phải chịu trách nhiệm xin phép và thanh toán tiền bản quyền tác giả đối với các tác phẩm biểu diễn. Nếu biết trước Công ty Ngọc Việt chưa thanh toán tiền bản quyền họ sẽ không tham gia chương trình.

Như Tiền Phong đưa tin, Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education) về tội “Lừa dối khách hàng”. Tuy nhiên, do vắng nhiều bị hại và người liên quan, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn, dự kiến tái mở ngày 27/8.

Show "Về đây bốn cánh chim trời" được giới thiệu là đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn...

Vào tối 28/12/2025, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn. Việc chương trình bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm biểu diễn khiến nhiều người bức xúc.

Công ty Ngọc Việt Education do bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật là đơn vị được chấp thuận tổ chức chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời". Bị cáo Hà biết rõ chương trình không thể diễn ra theo kế hoạch nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền và thông báo hoãn vào phút cuối.

Cụ thể, Công ty Ngọc Việt của Hà đã phát hành 2.334 vé (trong đó bán 1.806 vé, tặng 484 vé và 44 vé khấu trừ hợp đồng). Có 704 khán giả mua 1.806 vé, tổng số tiền 3,68 tỷ đồng, trung bình khoảng 2 triệu đồng mỗi vé.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Ca sĩ, nghệ sĩ khẳng định đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm

Sau khi chương trình bị hủy, các đại lý Ticketbox, TicketGo, Liveshow Hay và Viettel Media nhận yêu cầu hoàn tiền từ khách hàng và đã thực hiện. Các đơn vị này sau đó yêu cầu Công ty Ngọc Việt hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán cho khán giả.

Quá trình điều tra, bị cáo Hà khai, sau khi thu được tiền bán vé, đã sử dụng để thanh toán tiền theo hợp đồng với các ca sĩ, nghệ sĩ và các đơn vị đối tác cung cấp dịch vụ của chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”.

Ngoài ra, Hà còn sử dụng một phần số tiền trên để thanh toán cho các ca sỹ, nghệ sỹ và các đơn vị đối tác do Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng để tổ chức chương trình ca nhạc biểu diễn các ca khúc của nhạc sỹ Dương Thụ vào ngày 4/11/2025 như: Ca sỹ Hồng Nhung 216 triệu đồng; Đạo diễn âm nhạc Hoài Sa 120 triệu đồng; Nhà hát Hồ Gươm 314 triệu đồng; Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam 176 triệu đồng; Công ty TNHH Ánh sáng biểu diễn tuyệt kỹ 155 triệu đồng; Công ty cổ phần Nomad Management Việt Nam 54 triệu đồng.

Việc chi trả nói trên dẫn đến Hà không có khả năng tài chính để thực hiện hợp đồng với ông Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của chương trình, cùng ban nhạc). Do đó, ông Trung và nhóm nhạc công sau đó không đồng ý tham gia biểu diễn.

Tại cơ quan điều tra, các ca sỹ Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Huỳnh Tấn Minh, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thụy, nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn cùng đại diện của các ca sỹ Hồng Nhung, Lâm Bảo Ngọc và Lê Hiếu đều khẳng định khi ký hợp đồng thì đơn vị tổ chức là Công ty Ngọc Việt phải chịu trách nhiệm xin phép và thanh toán tiền bản quyền tác giả đối với các tác phẩm biểu diễn tại chương trình.

Sau khi ký hợp đồng, các ca sỹ, nghệ sỹ đều tham gia tập luyện đầy đủ theo hợp đồng đã ký, sau đó do Công ty Ngọc Việt không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho nhóm nhạc nên mới bị hủy chương trình.

Các ca sỹ, nghệ sỹ nêu trên đều khẳng định nếu biết Công ty Ngọc Việt (đơn vị tổ chức show) không thanh toán tiền bản quyền tác giả thì sẽ không đồng ý tham gia chương trình.