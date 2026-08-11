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Đồng Nai:

Chuyển cơ quan điều tra xử lý 3 hộ chăn nuôi heo sử dụng chất cấm

Văn Quân

TPO - Ba hộ chăn nuôi tại phường Trị An và Dầu Giây có hành vi sử dụng chất cấm vào heo thịt để trục lợi vừa bị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đề nghị chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Đồng Nai cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật vụ heo nhiễm chất cấm và dịch tả heo Châu Phi.

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Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm mẫu tại các hộ chăn nuôi heo ở phường Trị An và phường Dầu Giây

Theo thông tin từ Sở NNMT Đồng Nai, từ ngày 28/7 đến ngày 5/8, Sở đã chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM, UBND phường Trị An, phường Dầu Giây kiểm tra và phát hiện bà N.T.L.H. - chủ hộ kinh doanh Lan Hương (địa chỉ: khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An) đã sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist). 10 con heo (trọng lượng từ 120 đến 150kg/con) tại cơ sở thu gom này có kết quả định lượng vượt ngưỡng cho phép với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist.

Bà N.T.L.H. cũng là chủ trại chăn nuôi; địa chỉ tại khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An. Trại này bị phát hiện sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (chất Salbutamol thuộc nhóm Beta - agonist) trong việc nuôi 209 con heo (trọng lượng từ 120 đến 150kg/con) có kết quả định lượng vượt ngưỡng cho phép với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện ông N. V. H. - chủ trại chăn nuôi tại địa chỉ khu phố Lộ 25 (phường Dầu Giây) sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (chất Salbutamol thuộc nhóm Beta - agonist). Có 490/715 con heo (trọng lượng từ 120 đến 130kg/con) có kết quả định lượng vượt ngưỡng cho phép với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist. Đáng chú ý, một số heo trong chuồng nuôi còn bị bệnh dịch tả heo Châu Phi.

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Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu vật nuôi tại trang trại chăn nuôi

Trong khi đó, bà N.H.T.T. - chủ trại chăn nuôi có địa chỉ tại khu phố Lộ 25, (phường Dầu Giây) bị phát hiện sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist). Bà T. nuôi 1.067 con heo (trọng lượng từ 120 đến 130kg/con) có kết quả định lượng vượt ngưỡng cho phép với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta -agonist.

Ngoài ra, Sở NNMT phát hiện các cá nhân trên không đăng ký kê khai chăn nuôi, thu mua heo từ 90 đến 100 kg, sau đó dùng chất cấm trong chăn nuôi (nhóm Beta-agonist), trộn với cám viên cho heo ăn để tăng trọng nhanh đem bán kiếm lời.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và tính chất nguy hiểm của nhóm đối tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, cho heo ăn nhằm làm tăng trọng nhanh để trục lợi, gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Sở NNMT đã chuyển 3 hồ sơ của bà N.T.L.H., ông N.V.H. và bà N.H.T.T. đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP. Đồng Nai cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp làm việc để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ. Các vụ việc trên vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xác minh, làm rõ.

Văn Quân
#Heo bệnh #Chất cấm #Đồng Nai #Tả heo Châu phi #dịch tả heo châu phi ở Bình Phước

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