Xem tiêm kích, trực thăng vũ trang ném bom đạn thật ở trường bắn TB2

TPO - Ngày 11/8, tại trường bắn quốc gia TB2 ở Gia Lai, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn, ném bom đạn thật.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai, có ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy tham dự.

Cùng dự buổi diễn tập có Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Tham gia diễn tập lần này có các loại máy bay tiêm kích Su-30MK2, Su-27 và trực thăng Mi-8, Mi-17 trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong buổi diễn tập sáng 11/8, các phi công thực hiện hàng chục lượt bay thực hành ném bom, bắn đạn thật.

Tại thực địa, các phi công và tổ bay đã thực hành công kích mục tiêu mặt đất ban ngày với các nội dung bay ném bom, bắn rốc két cơ động giản đơn, cơ động phức tạp đơn chiếc và biên đội 2 chiếc.

Với quy mô diễn tập lần này, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức huấn luyện chuyển sân cho đội ngũ phi công trẻ. Đây là hình thức cơ động lực lượng đi các sân bay phân tán, sơ tán trong điều kiện tác chiến mới, qua đó nâng cao bản lĩnh của đội ngũ phi công và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Với yêu cầu ngày càng cao về thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, nhiều khoa mục khó, phức tạp cũng được Quân chủng triển khai với nhiều loại vũ khí, khí tài mới được đưa vào diễn tập.

Kết quả, 100% lượt bắn, ném đạt khá, giỏi; các đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Biểu dương các thành phần tham gia diễn tập ban ngày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong từng ban bay; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để diễn tập bắn, ném bom đạn thật ban đêm đạt kết quả tốt.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập do PV báo Tiền Phong ghi lại.

Biên đội 2 chiếc tiêm kích Su-30MK2 thực hiện diễn tập. (Ảnh: Trương Định)

Các phi công và tổ bay tiến hành ném bom công kích mục tiêu mặt đất. (Ảnh: Trương Định)

Công kích mục tiêu mặt đất. (Ảnh: Trương Định)

Máy bay Su-27 số hiệu 6004 tham gia diễn tập. (Ảnh: Trương Định)

Các tiêm kích bắn rốc két vào mục tiêu mặt đất. (Ảnh: Trương Định)

Nhiều phi công lần đầu tham gia bắn, ném bom đạn thật đã xuất sắc diệt mục tiêu, khẳng định bản lĩnh, trình độ, năng lực và sự trưởng thành của đội ngũ phi công trẻ. (Ảnh: Trương Định)



Dàn tiêm kích tham gia buổi diễn tập bắn đạn thật trong sáng 11/8. (Ảnh: Trương Định)

Máy bay trực thăng tham gia buổi diễn tập. (Ảnh: Trương Định)

Trực thăng công kích mục tiêu. (Ảnh: Trương Định)

Kết quả, 100% lượt bắn, ném đạt khá, giỏi; các đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. (Ảnh: Trương Định)