Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xem tiêm kích, trực thăng vũ trang ném bom đạn thật ở trường bắn TB2

Trương Định

TPO - Ngày 11/8, tại trường bắn quốc gia TB2 ở Gia Lai, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn, ném bom đạn thật.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai, có ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy tham dự.

Cùng dự buổi diễn tập có Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

tp-c_a18.jpg
Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Tham gia diễn tập lần này có các loại máy bay tiêm kích Su-30MK2, Su-27 và trực thăng Mi-8, Mi-17 trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong buổi diễn tập sáng 11/8, các phi công thực hiện hàng chục lượt bay thực hành ném bom, bắn đạn thật.

Tại thực địa, các phi công và tổ bay đã thực hành công kích mục tiêu mặt đất ban ngày với các nội dung bay ném bom, bắn rốc két cơ động giản đơn, cơ động phức tạp đơn chiếc và biên đội 2 chiếc.

Với quy mô diễn tập lần này, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức huấn luyện chuyển sân cho đội ngũ phi công trẻ. Đây là hình thức cơ động lực lượng đi các sân bay phân tán, sơ tán trong điều kiện tác chiến mới, qua đó nâng cao bản lĩnh của đội ngũ phi công và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Với yêu cầu ngày càng cao về thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, nhiều khoa mục khó, phức tạp cũng được Quân chủng triển khai với nhiều loại vũ khí, khí tài mới được đưa vào diễn tập.

Kết quả, 100% lượt bắn, ném đạt khá, giỏi; các đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Biểu dương các thành phần tham gia diễn tập ban ngày đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong từng ban bay; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để diễn tập bắn, ném bom đạn thật ban đêm đạt kết quả tốt.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập do PV báo Tiền Phong ghi lại.

tp-c_a17.jpg
Biên đội 2 chiếc tiêm kích Su-30MK2 thực hiện diễn tập. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a6.jpg
tp-c_a9.jpg
Các phi công và tổ bay tiến hành ném bom công kích mục tiêu mặt đất. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a1.jpg
Công kích mục tiêu mặt đất. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a13.jpg
Máy bay Su-27 số hiệu 6004 tham gia diễn tập. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a8.jpg
tp-c_a10.jpg
tp-c_a14.jpg
Các tiêm kích bắn rốc két vào mục tiêu mặt đất. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a3.jpg
Nhiều phi công lần đầu tham gia bắn, ném bom đạn thật đã xuất sắc diệt mục tiêu, khẳng định bản lĩnh, trình độ, năng lực và sự trưởng thành của đội ngũ phi công trẻ. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a2.jpg
tp-c_a7.jpg
tp-c_a11.jpg
tp-c_a12.jpg
Dàn tiêm kích tham gia buổi diễn tập bắn đạn thật trong sáng 11/8. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_img-8977.jpg
Máy bay trực thăng tham gia buổi diễn tập. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a5.jpg
Trực thăng công kích mục tiêu. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a4.jpg
tp-c_img-8901.jpg
tp-c_img-9498.jpg
tp-c_a15.jpg
Kết quả, 100% lượt bắn, ném đạt khá, giỏi; các đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. (Ảnh: Trương Định)
tp-c_a16.jpg
tp-c_a19.jpg
Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (giữa) tặng quà, biểu dương các phi công, tổ bay. (Ảnh: Trương Định)
Trương Định
#Gia Lai #diễn tập #tiêm kích #trực thăng #bắn đạn thật #Quân chủng Phòng không #phi công

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe