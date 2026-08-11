Chiếc roi dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu, Phú Thọ được bện, làm cán cầu kỳ

TPO - Trong vụ việc đối tượng đánh đập các cháu bé tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ), hình ảnh chiếc roi với chiếc cán chắc chắn, đầu roi mềm như một dụng cụ đánh người chuyên nghiệp khiến bạn đọc chú ý. Phóng viên Tiền Phong cũng đã được tiếp cận chiếc roi này tại hiện trường.

Theo đó, đầu giờ chiều 11/8, phóng viên Tiền Phong có mặt tại chùa Bầu khi lực lượng công an và các cơ quan chức năng đang làm việc tại chùa. Tại buổi làm việc, hung khí được đối tượng Nguyễn Thế Duy dùng để đánh các cháu trong chùa cũng được đưa ra phục vụ buổi làm việc.

Theo quan sát của phóng viên, chiếc roi không phải loại mua sẵn hay tận dụng dụng cụ thông thường mà được làm bằng tay với kết cấu khá cầu kỳ. Theo đó, chiếc roi nguyên bản là một cành cây, chưa xác định là loại cây gì. Phần đầu cành cây được tước vỏ rồi bẻ gãy phần lõi phía trong. Các phần vỏ tước ra này tiếp tục được bện lại với nhau như bện tóc hoặc dây đay, có đặc tính dài, dai và mềm. Phần còn lại của cành cây được giữ lại để làm cán cầm đánh.

Do yêu cầu của cơ quan công an, phóng viên không được phép chụp lại chiếc roi này.

Chiếc roi được làm từ cành cây dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu, Phú Thọ. Ảnh: Cắt từ video.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu cho biết, ông không biết chiếc roi đó đã được chuẩn bị từ trước hay mới làm. Theo Thượng tọa, sự việc xảy ra trong thời gian ông đi dự Đại hội Phật giáo tỉnh. “Từ trước đến nay, nhà chùa cũng chưa ghi nhận trường hợp các cháu bị đánh như vậy. Khi biết sự việc, tôi rất bất ngờ và đã yêu cầu làm rõ”, Thượng tọa Thích Thanh Lâm nói.

Theo lời kể của các cháu nhỏ, sáng 10/8, sau khi các em rửa bát và đi lên cầu thang thì gặp Nguyễn Thế Duy (chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026) đi xuống. Duy lấy một chiếc cặp vứt xuống sàn rồi lấy một quyển sách ném vào đầu cháu Pi Năng Xuân Hiệp. Sau đó, Duy cầm roi, yêu cầu các cháu đi ra khu vực rửa bát phía sau chùa để hỏi chuyện. Tại khu vực này, các cháu bị đánh và liên tục khóc, van xin.

Sau khi sự việc diễn ra một thời gian, anh L.T.H., người dân sinh sống quanh khu vực chùa, nghe tiếng động và tiến lại gần. Tại đây, anh H. nhìn thấy cảnh người đàn ông đánh các cháu nên lấy điện thoại ghi hình. Đoạn video dài hơn 40 giây sau đó được cung cấp cho cơ quan chức năng và lan truyền trên mạng xã hội.

Một số người dân cũng cho biết, trước đây từng nghe hoặc chứng kiến việc các cháu bị đánh. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận và cần tiếp tục được làm rõ.

Các cháu bé kể lại vụ việc.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả trong ngày 11/8. Ngay trong tối 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.