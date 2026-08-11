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Pháp luật

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Công an làm việc với người phụ nữ tự đóng nước vào chai thương hiệu bán gần bệnh viện

Thu Hiền

TPO - Từ phản ánh trên mạng xã hội, Công an phường Vinh Phú (Nghệ An) nhanh chóng xác minh, làm việc với người phụ nữ tự đóng nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày 11/8, Công an phường Vinh Phú (Nghệ An) đã thông tin chính thức về vụ việc người phụ nữ bán nước lọc đóng chai đã bị mở nắp cho người nhà bệnh nhân ở cổng Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

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Hình ảnh các chai nước lọc người nhà bệnh nhân mua về có dấu hiệu đã bị mở nắp, màu nước bất thường

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an hiện tài khoản Facebook “Tu Dung” đăng tải nội dung phản ánh một người bán nước lọc tự đóng nước vào các vỏ chai mang nhãn hiệu nổi tiếng để bán cho khách gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vinh Phú đã vào cuộc xác minh. Người được xác định liên quan đến vụ việc là P.T.H (SN 2001), trú tại khối Phú Sơn Đường, phường Vinh Phú.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở chị H.

Cơ quan Công an sau đó phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị phường Vinh Phú và Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) mời H. đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi tự đóng nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để bán cho người tiêu dùng. H. cho biết đã nhận thức được việc làm trên là không đúng quy định và cam kết không tái diễn.

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Chị H. làm việc với cơ quan Công an.

Công an phường Vinh Phú đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#Công an #Vinh Phú #bán nước giả #bệnh viện #đóng chai #Nghệ An #hành vi sai phạm

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