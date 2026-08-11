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Công an làm việc với 2 'thủ phạm' ném đá lên tàu hỏa

Văn Quân

TPO - Chuyến tàu SE5 chạy hướng tuyến Bắc Nam đang hướng về TP HCM, khi đi qua khu gian Dầu Giây - Trảng Bom (TP Đồng Nai) thì bất ngờ bị 2 đối tượng ném đá vào tàu.

Ngày 11/8, Công an TP Đồng Nai thông tin, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 đã phối hợp Công an phường Dầu Giây, Ban Quản lý ga Dầu Giây và gia đình làm việc, nhắc nhở hai đối tượng có hành vi ném đá vào tàu hỏa đang lưu thông qua địa bàn.

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Hai em cùng phụ huynh ký cam kết không tái phạm sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở

Trước đó vào khoảng 16 giờ 55 phút ngày 10/8, chuyến tàu SE5 chạy hướng Hà Nội - TPHCM, khi đi qua khu gian Dầu Giây - Trảng Bom thuộc tổ 1, Khu phố Trần Cao Vân (phường Dầu Giây, TP Đồng Nai) thì bị Đ.C.T. (13 tuổi) và L.M.Q. (15 tuổi, cùng ngụ phường Dầu Giây) ném đá vào đoàn tàu.

Vụ việc không gây thiệt hại đối với đoàn tàu, hành khách và nhân viên đường sắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhận định hành vi ném đá vào tàu hỏa đang chạy tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, có thể làm hư hỏng phương tiện, gây thương tích cho người trên tàu và ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an phường Dầu Giây và Ban Quản lý ga Dầu Giây tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. T. và Q. cùng phụ huynh được mời đến làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, giáo dục hai em về tính chất nguy hiểm của hành vi trên, đồng thời đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để xảy ra các hành vi tương tự.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, hai thiếu niên cùng phụ huynh đã ký cam kết không tái phạm.

Văn Quân
#Thanh thiếu niên #Nghỉ hè #Ném đá #Tàu hỏa #Đường sắt #Phụ huynh

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