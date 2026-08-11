Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Doanh nghiệp xoay xở giữa ‘bão’ lãi suất

Phương Vy

TPO - Sức ép lãi suất đang khiến nhiều doanh nghiệp (DN) TPHCM phải tính toán từng đồng vốn. Không chỉ duy trì sản xuất, họ còn phải tìm cách tiết giảm chi phí, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng mô hình khép kín để giữ biên lợi nhuận ngày càng mỏng.

Lãi suất cao bào mòn lợi nhuận

Ông Phạm Trường Giang, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Trang Linh (phường Tam Thắng, TPHCM) với mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín cho biết, DN hiện có nhu cầu vốn khoảng 7.000-8.000 tỷ đồng để phát triển song song chăn nuôi và trồng trọt. Công ty đang có đàn heo khoảng 45.000 con, xuất bán 5.000-6.000 con heo thịt/tháng.

1785243716918-5096219297959085528-g1152359481625185183-c333e6b66e88d2b4fe2b92978f5ac63d.jpg
Áp lực vốn với DN chăn nuôi rất lớn do thời gian quay vòng kéo dài (ảnh tại Công ty TNHH Trang Linh)

Hiện Công ty Trang Linh đang vay khoảng 120 tỷ đồng tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4 với lãi suất khoảng 9,3%/năm. Đây là mức tương đối ưu đãi với DN quy mô lớn, trong khi cơ sở nhỏ lẻ có thể phải vay trên 10-11%/năm, thậm chí một số ngân hàng thương mại cổ phần có lãi vay lên tới 13-14%/năm.

Theo ông Giang, áp lực vốn đặc biệt lớn với ngành chăn nuôi do thời gian quay vòng kéo dài. Một con heo thịt phải nuôi khoảng 5,5 tháng mới xuất chuồng. Trong thời gian đó, DN còn liên tục đầu tư con giống, thức ăn, nhân công, điện nước, thuốc và vắc-xin nhưng chưa thể thu hồi vốn.

“Với mặt bằng chi phí và lãi suất hiện nay, lợi nhuận trên mỗi con heo xuất chuồng rất thấp, chỉ khoảng 5-7%. Lợi nhuận mỏng khiến việc mở rộng sản xuất trở thành bài toán khó”, ông Giang nói.

Bà Lâm Thúy Ái, Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm cho biết, DN luôn cần vốn cho sản xuất, đầu tư dự án, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Phần lớn nguồn vốn này vẫn dựa vào tín dụng ngân hàng. “Ngân hàng huy động vốn lãi suất cao thì cho vay cao nhưng trước đây lãi suất khoảng 8-9%/năm, hiện tại lên đến 11-12%, thậm chí 14-15%/năm. Nếu DN không đủ khả năng trả lãi vay, sẽ phải thu hẹp kinh doanh hoặc hy sinh bớt lợi nhuận”, bà Ái cho hay.

leglor-1.jpg
Nhiều DN chế biến gỗ gặp khó khi lãi suất vay tăng cao

Ông Nguyễn An Hoài, chủ một cơ sở chế biến gỗ (xã Củ Chi) nói rằng, với lãi suất vay trung và dài hạn phổ biến 9-11%/năm, chi phí tài chính đã tăng gần gấp đôi so với trước. “Chúng tôi gần như không còn dư địa để xoay xở. Nếu tiếp tục vay mới để duy trì sản xuất, áp lực trả nợ sẽ rất lớn trong những năm tới”, ông Hoài chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 cho biết, dòng vốn đang tập trung vào ba động lực tăng trưởng là xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tại TPHCM và Đồng Nai, dư nợ cho vay DN nhỏ và vừa đạt 156.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm 2025. Nhiều gói tín dụng ưu đãi đang được triển khai, song DN vẫn phải chứng minh phương án kinh doanh khả thi và dòng tiền ổn định để tiếp cận vốn.

Tìm lối đi riêng

Khi lãi vay trở thành một phần đáng kể trong chi phí sản xuất, DN buộc phải tìm cách giảm chi phí ngay từ bên trong.

mang-100-trieu-dong-gui-ngan-hang-nao-huong-lai-su-8437.jpg
Theo các chuyên gia, DN cần tìm thêm nhiều nguồn vốn vay chứ không chỉ dựa vào ngân hàng

Để tiết giảm chi phí, Công ty Trang Linh đã thực hành sản xuất khép kín, tận dụng phụ phẩm trong chăn nuôi để tạo thêm giá trị mới. Cụ thể, áp dụng mô hình đệm lót sinh học, hướng tới hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn kết hợp chăn nuôi và trồng trọt. Nguồn phân bón hữu cơ vi sinh từ chăn nuôi được sử dụng để phát triển vùng trồng dược liệu và nguyên liệu công nghiệp, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thay thế gỗ.

Công ty Mebi Farm thì đã đầu tư vào chuyển đổi xanh và chuyển đổi số từ nhiều năm trước. Năng lượng mặt trời được sử dụng để giảm chi phí; máy móc được tự động hóa và quản lý theo thời gian thực nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nhân công. Theo bà Ái, việc đầu tư sớm vào sản xuất xanh và chuyển đổi số đã tạo nền tảng cho tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu DN tăng hơn 20%.

TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia cho rằng, ngân hàng và DN cần cùng tìm phương án tài chính tối ưu, kết hợp các nguồn vốn và công cụ phòng ngừa rủi ro. Về dài hạn, DN cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và đa dạng hóa nguồn vốn. Nhiều quỹ đầu tư đang sẵn sàng giải ngân. Tuy nhiên để tiếp cận được, DN phải có phương án kinh doanh rõ ràng và quản trị chuyên nghiệp.

“Nếu chúng ta vay bằng ngoại tệ và sử dụng các công cụ bảo hiểm tỷ giá, tổng chi phí vẫn rẻ hơn mức vay tiền đồng hiện nay. Nhà đầu tư nước ngoài rất sẵn lòng nếu DN chúng ta công khai, minh bạch và quản trị chuyên nghiệp hơn”, TS Lực nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM nhìn nhận, nguồn vốn và thủ tục hành chính là hai điểm nghẽn lớn hiện nay. DN muốn tăng trưởng hai con số cần nguồn vốn dài hạn cho những dự án có chu kỳ 10-30 năm, trong khi hệ thống ngân hàng chủ yếu dựa vào tiền gửi kỳ hạn ngắn.

Ông Hòa đề xuất, cần phát triển thêm các kênh huy động vốn, đẩy mạnh cổ phần hóa DN nhà nước, sớm đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào hoạt động, phát hành trái phiếu Chính phủ cho các dự án hạ tầng và khai thác hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội.

Phương Vy
#lãi suất #vốn #ngân hàng #TPHCM #tăng trưởng 2 con số #gửi tiền #huy động vốn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe