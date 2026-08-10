Khi lãi suất tạo đỉnh, đừng chọn bất động sản chỉ vì giá, hãy chọn vì "sống được"

Trong cập nhật triển vọng vĩ mô mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý III/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý IV/2026. Nhưng với người vay mua nhà, đây chưa phải tin vui: Tiền gửi đã gần đỉnh, nhưng tiền vay thì chưa hết đắt. Cùng lúc, nguồn cung mới tăng trở lại sau 3 năm co cụm, trong khi một thế hệ người mua đã không còn xuống tiền theo cảm xúc thị trường. Áp lực chọn lọc lên từng dự án vì thế trở nên rõ rệt hơn bất kỳ giai đoạn nào trong thập kỷ vừa qua.

Giá thấp hơn là một con số tĩnh, còn tiềm năng là một quá trình vận động

Phản ứng phổ biến nhất khi lãi vay cao là so sánh giá: người mua tìm dự án rẻ hơn, kỳ vọng biên lợi nhuận rộng hơn bù đắp chi phí vốn. Logic này hợp lý trong ngắn hạn nhưng bỏ qua một biến số quan trọng: tài sản với giá thấp hơn không tự sinh ra giá trị.

Khi lãi vay còn ở mức cao, chi phí duy trì tài sản mỗi tháng sẽ trở thành thước đo quan trọng hơn giá mua. Một bất động sản ở vùng giá 2 tỷ nhưng không có cư dân thực, không có nhu cầu thuê, không có dịch vụ vận hành, sẽ tạo ra áp lực tài chính tương đương hoặc đôi khi lớn hơn so với một tài sản ở vùng giá 3 tỷ nhưng có dòng tiền thực. Mỗi tháng trả lãi vay mà tài sản không tạo ra gì để bù lại hình thành hiệu suất đầu tư âm, dù trên giấy tờ người mua đang sở hữu "tài sản".

Bốn chỉ báo thực cho khả năng "sống" của một tài sản

Yếu tố đầu tiên là tốc độ hình thành cộng đồng dân cư. Một dự án chỉ thực sự vận hành khi tỷ lệ lấp đầy vượt ngưỡng 60–70%, ngưỡng đủ để dịch vụ thương mại có khách, quản lý vận hành ổn định. Tốc độ về ở sau bàn giao là chỉ báo sức khỏe rõ nhất của một dự án, phản ánh đồng thời chất lượng thực tế, uy tín chủ đầu tư và mức độ nhu cầu ở thực trong vùng đó.

Yếu tố thứ hai là lợi suất (yield) cho thuê thực tế. Dòng tiền cho thuê là “van xả áp” duy nhất giúp người mua chịu đựng chi phí vốn trong giai đoạn chờ tài sản tăng giá. Dữ liệu nửa đầu 2026 phản ánh rõ nét điều này: 67% nhà đầu tư chủ động chọn chiến lược cho thuê, chỉ 16% còn theo mô hình lướt sóng, tỷ lệ thấp nhất nhiều năm trở lại đây.

Hạ tầng kết nối và tiện ích đồng bộ là yếu tố quan trọng thu hút cư dân với nhu cầu ở thực. Ảnh: PV

Yếu tố thứ ba là hạ tầng kết nối và tiện ích đồng bộ. Khi thị trường “dễ tính”, hạ tầng hứa hẹn cũng đủ để bán hàng. Khi chi phí vốn cao và người mua thận trọng hơn, khoảng cách giữa "hạ tầng hiện hữu" và "hạ tầng theo kỳ vọng" trở thành yếu tố phân hóa rõ rệt. Một dự án kết nối tốt với giao thông công cộng, có trường học và dịch vụ thương mại đang vận hành, sẽ thu hút cư dân thực nhanh hơn, từ đó kéo theo tất cả các yếu tố còn lại.

Yếu tố thứ tư là pháp lý hoàn chỉnh. Không phải điều kiện đủ, nhưng là điều kiện cần tuyệt đối. Trong giai đoạn thị trường phân hóa, những dự án có vướng mắc pháp lý sẽ mất thanh khoản thứ cấp trước tiên bởi người mua mới, dù quan tâm, không thể vay được ngân hàng và không thể sang tên. Pháp lý chuẩn không phải lợi thế cạnh tranh nữa mà là điều kiện tối thiểu để tài sản có thể giao dịch.

Nhìn vào thực tế thị trường: hai mô hình phát triển, một logic chung

Nhìn vào thị trường hiện tại, có thể quan sát hai mô hình phát triển giá trị khác nhau và cả hai đều phản ánh đúng bốn tiêu chí trên, chỉ với cấu trúc thời gian khác nhau.

Với vị trí trung tâm trong mạng lưới hạ tầng hàng không – giao thông mới, Cổ Loa (Đông Anh) đang từng bước chuyển mình với vai trò chiến lược trong cấu trúc phát triển đô thị của Vùng Thủ đô. Ảnh: PV

Khu vực Cổ Loa đang được nhắc đến như ví dụ điển hình của mô hình tiềm năng hạ tầng dẫn trước: trong lộ trình 5 năm tới, mặt nước sông Hồng được quy hoạch thành công viên cảnh quan thay vì bãi bồi như hiện tại, ga metro rút ngắn hành trình vào trung tâm Hà Nội xuống trong ít phút, cụm văn phòng hạng A và A++ tạo ra nhu cầu ở thực và cho thuê tại chỗ từ hàng nghìn nhân sự mỗi ngày. Thêm vào đó, Khách sạn JW Marriott đã hiện diện trong khu vực và dự kiến kết nối với sân bay Quốc Tế Gia Bình và Sân Bay Quốc Tế Nội Bài chỉ cách từ 30-40 phút, định vị Cổ Loa như một điểm trung chuyển của toàn vùng kinh tế phía Bắc. Đó không phải viễn cảnh xa vời, mà là lộ trình hạ tầng đã được xác định, với tiến độ có thể theo dõi được.

Trong khi đó, Ocean City được nhắc đến như trường hợp minh họa cho mô hình giá trị hiện hữu đặt trong cấu trúc của một đô thị mới đang từng bước hoàn thiện ở phía Đông Thủ đô. Tại đây, giá trị không chỉ đến từ khả năng kết nối ra bên ngoài, mà còn từ việc nhiều nhu cầu hàng ngày từ vui chơi, mua sắm, thể thao, thư giãn và giao lưu cộng đồng được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái. Các dự án nằm trong khu vực này sẽ đồng thời hưởng lợi từ hai lớp giá trị: sự phát triển của hành lang phía Đông Hà Nội và quá trình hoàn thiện của Ocean City như một cực sống mới. Đây là khác biệt quan trọng giữa một dự án chỉ “đón đầu hạ tầng” và một dự án có khả năng tạo ra cộng đồng, hoạt động kinh tế và trải nghiệm sống thực chất.

Triển vọng phát triển của Ocean City không chỉ đến từ quy hoạch nội khu mà còn gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng phía Đông Hà Nội. Ảnh: PV

Hai dự án, hai bức tranh khác nhau về thời gian: một là tiềm năng đang tới, một là giá trị đang hiện hữu nhưng cùng cho người mua một điểm chung, đó là nhìn thấy trước được bất động sản của mình sẽ "sống" như thế nào, thay vì đặt cược vào một mức giá rẻ hơn ở nơi chưa ai hình dung được tương lai.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định: “Xu hướng cạnh tranh trên thị trường không chỉ nằm ở quy mô dự án mà chuyển sang chất lượng phát triển và năng lực vận hành. Những chủ đầu tư có chiến lược dài hạn đang đẩy mạnh phát triển các công trình xanh, bền vững, tích hợp hệ sinh thái tiện ích và áp dụng tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Đây cũng là nhóm sản phẩm ngày càng phù hợp với nhu cầu của người mua ở thực và các nhà đầu tư hướng đến giá trị sử dụng lâu dài.”

Đỉnh lãi suất không phải là lúc để hỏi "rẻ hay đắt". Trước khi hỏi giá, có hai câu hỏi quan trọng hơn cần trả lời được: bất động sản này có tự sống được bằng chính giá trị của nó không, và nếu hai năm nữa cần thanh khoản, ai sẽ mua lại, trong bao lâu? Tài sản không trả lời được cả hai câu hỏi đó không phải đầu tư - đó là rủi ro đang được trì hoãn.

Nhìn một cách trực diện, thị trường tới đây sẽ không thưởng cho người “đoán đúng xu hướng”, mà thưởng cho người chọn đúng tài sản có khả năng khẳng định giá trị. Đó là sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ - và cũng là bài học đắt giá nhất của giai đoạn điều chỉnh 2026. Khi mặt bằng lãi suất bắt đầu hạ nhiệt, khoảng cách giữa dự án "sống được" và dự án chỉ chờ giá lên sẽ càng rõ rệt, và đó mới là lúc thị trường thực sự phân hóa.