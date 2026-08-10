Cận cảnh biệt thự gần 600 m2 của Hoa khôi Thể thao Thu Hương

TPO - Gia đình Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thị Thu Hương chuyển về sống tại một căn biệt thự ở khu Phú Gia, TPHCM từ năm 2017. Ngôi nhà có diện tích khuôn viên gần 600 m2, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.
Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC.
Bếp sử dụng tông trắng, kết hợp mặt bàn đá sáng màu. Phía trên khu vực bếp là hệ tủ mở, nơi gia chủ trưng bày đồ uống và vật phẩm trang trí. Từ bếp và phòng ăn có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: NVCC.
Phòng ăn được bố trí bàn dài, đủ cho những bữa ăn gia đình hoặc khi có khách. Theo Thu Hương, khoảng 90% thời gian của cô diễn ra tại nhà. Sau buổi sáng tập luyện, cô ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc, nghiên cứu trong phòng thư viện. Buổi chiều, cô thường chơi pickleball cùng bạn bè, buổi tối dành cho đi bộ, làm việc nhà, đọc sách và nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC.
Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC.
Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".
Nhờ duy trì tập luyện và lối sống lành mạnh, Hoa khôi Thu Hương sở hữu vóc dáng đáng mơ ước ở tuổi 47. Ảnh: NVCC.