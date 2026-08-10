Cận cảnh biệt thự gần 600 m2 của Hoa khôi Thể thao Thu Hương

TPO - Gia đình Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thị Thu Hương chuyển về sống tại một căn biệt thự ở khu Phú Gia, TPHCM từ năm 2017. Ngôi nhà có diện tích khuôn viên gần 600 m2, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.