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Doanh nghiệp nào, lĩnh vực gì được hưởng lãi suất ưu đãi mới nhất?

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại ngay trong tháng 8 áp dụng chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng. Các lĩnh vực được định hướng gồm: Nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo; công nghiệp bán dẫn...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 7125 gửi các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực về việc triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu lớn về nguồn lực, hệ thống ngân hàng cần tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất cho vay và điều kiện tiếp cận tín dụng, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng thương mại chủ động tiết giảm chi phí, cân đối và bố trí nguồn lực để xây dựng, triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp, trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp.

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Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mức lãi suất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thấp hơn tối thiểu 1%/năm.

Khách hàng vay vốn của chương trình gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.

Các lĩnh vực được định hướng gồm nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu; kinh tế số; trí tuệ nhân tạo; công nghiệp bán dẫn; chế biến, chế tạo; các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam phải thấp hơn tối thiểu 1%/năm, so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Mức ưu đãi được xác định theo từng kỳ hạn, gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các ngân hàng cũng được đề nghị miễn, giảm các loại phí dịch vụ, nếu có, đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và năng lực của ngân hàng.

Nếu khách hàng đủ điều kiện hưởng ưu đãi từ nhiều chương trình, gói tín dụng, ngân hàng cân đối nguồn lực để thực hiện hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng và khả năng của ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố thực hiện chương trình từ tháng 8/2026.

Ngọc Mai
#ngân hàng #lãi suất #doanh nghiệp nhỏ và vừa #tín dụng #tăng trưởng

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