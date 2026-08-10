Mi Hồng bán vàng SJC thấp nhất thị trường

TPO - Sáng nay (10/8), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất thị trường...

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như DOJI, PNJ, Phú Quý... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC, đưa giá bán ra về mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141-142 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Với mức giá này, vàng miếng SJC tại Mi Hồng đang thấp hơn giá bán ra của các doanh nghiệp khác khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm, song mức giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 140,7 - 144,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ được niêm yết quanh mức 139,5 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, cùng thời điểm, giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 4.319 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng 10/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.491 đồng/USD, tăng 28 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.020 - 26.400 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với trước đó.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 25.800 - 25.830 đồng/USD, giảm khoảng 170 đồng/USD ở cả hai chiều so với sáng qua.