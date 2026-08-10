Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mi Hồng bán vàng SJC thấp nhất thị trường

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (10/8), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất thị trường...

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nửa triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như DOJI, PNJ, Phú Quý... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC, đưa giá bán ra về mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141-142 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Với mức giá này, vàng miếng SJC tại Mi Hồng đang thấp hơn giá bán ra của các doanh nghiệp khác khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

vang.jpg
Giá vàng trong nước đồng loạt giảm.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm, song mức giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch đáng kể. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 140,7 - 144,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ được niêm yết quanh mức 139,5 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, cùng thời điểm, giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 4.319 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng 10/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.491 đồng/USD, tăng 28 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.020 - 26.400 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với trước đó.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 25.800 - 25.830 đồng/USD, giảm khoảng 170 đồng/USD ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #Mi Hồng #giá vàng hôm nay #thị trường vàng #giảm giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe