HAJOlés chính thức ra mắt tại Việt Nam, kiến tạo hệ sinh thái Korean Wellness cho người tiêu dùng

Ngày 8/8 tại Hà Nội, HAJOlés - thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp phát triển bởi EZWAY Corporation (Hàn Quốc) đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho định hướng xây dựng hệ sinh thái Wellness đầu tiên theo chuẩn Hàn Quốc tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban ngành, các chuyên gia lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp - y tế, đại diện doanh nghiệp, đối tác và các nghệ sĩ Việt - Hàn.

HAJOlés được phát triển bởi EZWAY Corporation, tập đoàn đa ngành đến từ Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm và giải pháp Wellness. EZWAY sở hữu hệ sinh thái khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối, đồng thời đầu tư cho hoạt động R&D nhằm phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu sức khỏe của người châu Á. Các nhà máy sản xuất của EZWAY đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế như GMP và HACCP.

Theo ông Park Jun Ho, Chủ tịch EZWAY Corporation, việc xây dựng HAJOlés không xuất phát từ mục tiêu phát triển thêm một thương hiệu sản phẩm, mà từ mong muốn lan tỏa một cách tiếp cận toàn diện hơn về chăm sóc sức khỏe. “HAJOlés được hình thành từ một khát vọng lớn. Đó là lan tỏa một phong cách sống, nơi mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe của mình trước khi bệnh xuất hiện; nơi khoa học hiện đại được kết hợp với những giá trị tự nhiên; nơi sức khỏe không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh mà còn là sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và cảm xúc. Chúng tôi mong muốn cùng những người bạn Việt Nam xây dựng một mô hình Wellness phù hợp với con người, văn hóa và cuộc sống của người Việt”, ông Park Jun Ho chia sẻ. Theo ông, đó cũng chính là tinh thần của thông điệp “Korean Wellness for Better Living” mà HAJOlés theo đuổi: khuyến khích mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe, hướng tới sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Từ sản phẩm đến hệ sinh thái: cách tiếp cận Wellness kiểu Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển mạnh mô hình Wellness tại châu Á, với cách tiếp cận dựa trên triết lý Preventive Healthcare - chăm sóc sức khỏe chủ động. Thay vì chỉ tập trung vào điều trị, mô hình này đặt trọng tâm vào sự cân bằng giữa dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi, sức khỏe tinh thần và theo dõi sức khỏe định kỳ, hình thành nên một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe xuyên suốt thay vì những giải pháp rời rạc.

“Đối với HAJOlés, chúng tôi không xây dựng thương hiệu xoay quanh sản phẩm riêng lẻ. Trước khi phát triển bất kỳ sản phẩm nào, chúng tôi luôn bắt đầu bằng một câu hỏi: “Chúng ta sẽ đồng hành cùng khách hàng như thế nào trên hành trình sống khỏe của họ?” Vì vậy, mỗi sản phẩm chỉ là một mảnh ghép trong một hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.”, ông Peter Kang, Giám đốc Quản lý Thị trường EZWAY, chia sẻ. Theo ông, HAJOlés được xây dựng với trọng tâm là đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ.

Tại Việt Nam, HAJOlés xây dựng hệ sinh thái Wellness dựa trên 5 trụ cột: Daily Wellness, Body Wellness, Women's Wellness, Beauty Wellness và Experience Wellness tương ứng với năm khía cạnh của hành trình chăm sóc sức khỏe, từ hình thành thói quen sống khỏe hằng ngày, chăm sóc thể chất, đồng hành cùng phụ nữ, nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong, đến những trải nghiệm giúp cân bằng cuộc sống. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển các chương trình giáo dục sức khỏe, xây dựng cộng đồng Wellness, kết nối chuyên gia, tổ chức yoga và thiền, hợp tác với bệnh viện và đối tác y tế tại Hàn Quốc, cùng các chương trình Wellness Travel trong thời gian tới.

Albumin Plus và Samkul Samkul: hai mảnh ghép đầu tiên

Trong giai đoạn đầu, HAJOlés giới thiệu hai sản phẩm là Albumin Plus và Samkul Samkul, đại diện cho hai nhu cầu chăm sóc sức khỏe phổ biến của người tiêu dùng Việt, đồng thời là những mảnh ghép đầu tiên trong định hướng phát triển hệ sinh thái Wellness tại thị trường này.

HAJOlés Albumin Plus là sản phẩm nước uống hỗn hợp bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ năng lượng với 26 thành phần, bao gồm protein Albumin chiết xuất từ trứng gà theo công nghệ Đan Mạch, Peptides Tơ Tằm, tinh dầu hắc mai biển, lợi khuẩn lactic từ kiwi, hệ vi khoáng, Vitamin C, phức hợp Vitamin nhóm B, hệ axit amin và các chiết xuất thảo dược Đông Y như Hoàng Cầm, Cam thảo, Táo tàu. Sản phẩm hướng đến nhóm người tiêu dùng mong muốn chủ động duy trì thể trạng, vóc dáng và làn da khỏe mạnh trong nhịp sống hiện đại, thay vì chỉ tìm giải pháp khi cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi.

HAJOlés Samkul Samkul sâm núi 7 năm tuổi Hàn Quốc lại mang một định hướng khác: được giới thiệu như một dòng quà tặng sức khỏe cao cấp, ví như cống phẩm Hoàng gia, kết hợp giá trị dinh dưỡng với ý nghĩa tinh thần theo văn hóa tặng quà sức khỏe phổ biến tại Hàn Quốc. Sản phẩm phù hợp làm quà tặng cho cha mẹ, người thân, các bậc tiền bối, đối tác hoặc khách hàng trong những dịp đặc biệt, lan tỏa thông điệp quan tâm sức khỏe thông qua những món quà thiết thực.

Theo đại diện HAJOlés, đây là bước khởi đầu để thương hiệu từng bước hiện thực hóa hệ sinh thái Wellness tại Việt Nam, thay vì là đích đến cuối cùng của mô hình mà thương hiệu theo đuổi.

Bên cạnh phần công bố thương hiệu, sự kiện còn có khu vực Experience Zone để khách mời trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, phần chia sẻ về xu hướng Wellness Hàn Quốc và đặc biệt là lễ ký kết hợp tác chiến lược, trao danh hiệu Đại sứ Wellness và nhiều hoạt động giao lưu cùng khách tham dự.

Theo kế hoạch, HAJOlés sẽ từng bước mở rộng hệ sinh thái Wellness tại Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục về chăm sóc sức khỏe, kết nối chuyên gia, tổ chức hoạt động cộng đồng, mở rộng hợp tác với các đối tác y tế và phát triển những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe theo chuẩn Hàn Quốc.

Sự kiện ra mắt không chỉ đánh dấu sự hiện diện chính thức của HAJOlés tại Việt Nam, mà còn mở đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm và thị trường Wellness được dự báo tiếp tục dịch chuyển từ mô hình “bán sản phẩm” sang mô hình “đồng hành cùng khách hàng”, HAJOlés kỳ vọng từng bước đưa những giá trị của Korean Wellness đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, thông qua mạng lưới đối tác, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng hướng tới mục tiêu xa hơn là góp phần hình thành một văn hóa sống khỏe, nơi việc đầu tư cho sức khỏe trở thành thói quen hằng ngày thay vì chỉ bắt đầu khi cơ thể phát đi tín hiệu cần được chữa trị.