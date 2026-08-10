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Lý do nhiều người hết mặn mà với vàng

Ngọc Mai

TPO - Chỉ trong vòng nửa năm, chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đã thu hẹp từ hơn 30 triệu đồng xuống còn khoảng 5 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, trái với những lúc giá vàng liên tục lập đỉnh, cảnh người dân xếp hàng mua vàng đã giảm đáng kể.

Mức chênh lệch giá vàng thu hẹp

Ngày 20/3, giá vàng miếng SJC có thời điểm cao hơn giá vàng thế giới quy đổi tới khoảng 32,1 triệu đồng/lượng. Ngày 9/8, khoảng cách chỉ còn khoảng 5,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong vài tháng, mức chênh lệch đã giảm khoảng 27 triệu đồng/lượng.

Đây là mức chênh lệch thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, cho thấy thị trường vàng trong nước đang từng bước thu hẹp khoảng cách với thị trường thế giới.

Diễn biến này cũng tạo ra nghịch lý đáng chú ý. Khi giá vàng trong nước từng cao hơn giá vàng thế giới tới hàng chục triệu đồng/lượng, nhu cầu mua vàng của người dân lại tăng mạnh. Có nhiều ngày, người dân phải xếp hàng, chờ đợi để mua được vàng, thậm chí người mua chấp nhận mua với số lượng rất hạn chế hoặc thời gian nhận vàng có thể chậm.

Đến hiện tại, khi khoảng cách giá đã được kéo xuống, thị trường vàng lại không còn cảnh mua bán sôi động như trước.

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Người dân không còn mặn mà với vàng, dù giá trong nước sát giá thế giới. Ảnh: Như Ý.

Chị Minh Thu (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Mặc dù giá vàng trong nước hiện nay sát giá thế giới nhưng biến động tăng giảm không như trước, dẫn đến nhu cầu đầu tư vàng cũng hạ nhiệt theo".

Vàng vẫn hấp dẫn nhưng không còn là “cửa thắng” duy nhất

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, vàng vẫn đang có nhiều yếu tố hỗ trợ nhưng việc lựa chọn tài sản cần được nhìn rộng hơn.

Theo ông Huy, giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần diễn biến tích cực, tăng gần 300 USD/ounce, tương đương khoảng 7,4%, lên quanh mức 4.341 USD/ounce. Đà tăng diễn ra sau khoảng hai tháng thị trường nhiều lần kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, điều này cho thấy sức hấp dẫn của vàng vẫn lớn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu tố khó lường.

Đáng chú ý, theo chuyên gia, giá vàng trong nước đang tăng chậm hơn đáng kể so với giá vàng thế giới. Trong tuần qua, giá vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng nhưng diễn biến còn giằng co; chênh lệch giá mua - bán phổ biến khoảng 3-4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp.

Đây là tín hiệu tích cực nhưng chưa nên coi là một mức cân bằng cố định, bởi giá vàng trong nước vẫn phụ thuộc vào tỷ giá, cung - cầu, chi phí lưu thông và đặc điểm của từng sản phẩm.

Theo ông Huy, từ góc độ người dân, câu hỏi quan trọng hiện nay không chỉ là “giá vàng còn tăng hay không?” mà là “mua vàng để làm gì và tỷ trọng bao nhiêu là phù hợp?”.

Nếu mục tiêu là đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư cần thận trọng hơn sau một tuần giá vàng tăng mạnh. Khoảng chênh lệch mua - bán tương đối lớn khiến việc kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn không dễ dàng. Người mua không nên quyết định chỉ vì lo ngại giá tiếp tục tăng hoặc tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội.

Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn, vàng vẫn có thể giữ một tỷ trọng phù hợp trong danh mục. Tuy nhiên, thay vì tập trung vốn tại một thời điểm, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua từng phần, phù hợp với dòng tiền và khả năng chịu biến động.

Theo ông Huy, chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện nay là đa dạng hóa tài sản, phân bổ vốn theo từng giai đoạn và quản trị kỳ vọng.

"Nhu cầu về vàng đã hạ nhiệt không nhất thiết phản ánh việc người dân “quay lưng” với vàng. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển từ chạy theo giá sang cân nhắc kỹ hơn về giá trị, mức sinh lời kỳ vọng và rủi ro của từng loại tài sản.

Khi khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới không còn lên tới hàng chục triệu đồng/lượng, câu chuyện đầu tư vàng cũng trở nên thực tế hơn: Vàng vẫn có thể là một phần của danh mục đầu tư, nhưng khó có thể còn là cuộc đua mà nhà đầu tư chen chân bằng mọi giá", ông Huy nói.

Ngọc Mai
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