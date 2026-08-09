Có gì mới trong những công nghệ CT vừa được Siemens Healthineers giới thiệu?

Từ CT lượng tử thế hệ thứ hai đến khả năng chụp ngay tại ICU, hai giải pháp mới đang đưa chẩn đoán hình ảnh đến gần người bệnh hơn.

Sau cột mốc ra mắt toàn cầu của NAEOTOM Alpha vào năm 2021, công nghệ cắt lớp vi tính lượng tử, hay CT photon-counting đã mở ra những khả năng mới trong chẩn đoán hình ảnh nhờ độ chi tiết cao và khả năng cung cấp dữ liệu đa mức năng lượng trong mỗi lần chụp. Tuy nhiên, một ca chụp thường quy tại bệnh viện đa khoa sẽ có yêu cầu khác với khảo sát tim mạch hay những trường hợp phức tạp tại bệnh viện tuyến cuối.

Ông Diệp Tuấn Dũng chia sẻ về NAEOTOM Alpha Class, thế hệ cắt lớp vi tính lượng tử thứ hai được phát triển cho nhiều nhu cầu lâm sàng khác nhau.

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 27 (VSRNM 2026) của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, Siemens Healthineers giới thiệu NAEOTOM Alpha Class, thế hệ thứ hai của dòng CT lượng tử NAEOTOM Alpha.

Với ba phiên bản được phát triển cho những nhu cầu khác nhau, NAEOTOM Alpha thế hệ mới hướng đến việc mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ cắt lớp lượng tử trong nhiều bối cảnh lâm sàng hơn.

Ba phiên bản cho những nhu cầu lâm sàng khác nhau

NAEOTOM Alpha Class gồm ba phiên bản: NAEOTOM Alpha.Prime hướng đến thực hành chụp hằng ngày; NAEOTOM Alpha.Pro đáp ứng những yêu cầu cao hơn, đặc biệt trong tim mạch; trong khi NAEOTOM Alpha.Peak được phát triển cho bệnh viện tuyến cuối và các trung tâm chuyên sâu.

Được phát triển trên cùng nền tảng công nghệ, ba hệ thống mang đến thêm nhiều lựa chọn để các cơ sở y tế triển khai CT lượng tử phù hợp với định hướng chuyên môn và điều kiện vận hành, từ chẩn đoán thường quy đến các lĩnh vực chuyên sâu như tim mạch, thần kinh và ung bướu.

Với công nghệ Quantum HD, lát cắt UHR 0,2 mm và dữ liệu đa mức năng lượng, NAEOTOM Alpha Class giúp bác sĩ quan sát chi tiết các cấu trúc nhỏ và có thêm thông tin để đánh giá tổn thương. Trong đó, Alpha.Pro và Alpha.Peak có độ phân giải thời gian xuống đến 66 ms, còn Alpha.Peak đạt tốc độ chụp tối đa 737 mm/s, hỗ trợ những ca chụp đòi hỏi tốc độ cao và hạn chế ảnh hưởng của chuyển động.

Các giải pháp tối ưu liều tia và thuốc cản quang được tích hợp, giúp đáp ứng nhu cầu chụp của nhiều nhóm người bệnh, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người cần chụp theo dõi nhiều lần.

“Sau gần năm năm, CT lượng tử không còn chỉ là một công nghệ tiên phong mà đã được chứng minh giá trị trong thực hành lâm sàng trên quy mô toàn cầu. Với NAEOTOM Alpha Class, chúng tôi mong muốn mang đến cho bác sĩ hình ảnh chi tiết và thêm thông tin lâm sàng, hỗ trợ đánh giá các ca đột quỵ, tim mạch và ung bướu với sự tự tin cao hơn,” ông Diệp Tuấn Dũng, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh, Thiết bị Chụp Cắt lớp vi tính và Hợp tác nghiên cứu, Siemens Healthineers Việt Nam, chia sẻ.

Đưa CT đến ngay tại điểm chăm sóc

Cũng trong khuôn khổ VSRNM 2026, Siemens Healthineers lần đầu tiên giới thiệu SOMATOM On.site tại Việt Nam. Đây là hệ thống CT di động dành cho chụp đầu và cổ, được thiết kế để thực hiện chụp ngay tại điểm chăm sóc.

Ông Trần Viết Hải giới thiệu giải pháp CT di động SOMATOM On.site lần đầu tiên tại Việt Nam

Với người bệnh nặng tại khoa Hồi sức tích cực, mỗi lần chụp CT có thể kéo theo quá trình chuẩn bị, huy động nhân sự và vận chuyển đến khoa Chẩn đoán hình ảnh. Khác với quy trình truyền thống đưa người bệnh đến phòng chụp, SOMATOM On.site cho phép thực hiện chụp CT đầu và cổ ngay tại nơi người bệnh đang được theo dõi, qua đó giảm bớt các bước vận chuyển và đưa thông tin hình ảnh đến gần hơn với thời điểm bác sĩ cần đưa ra quyết định lâm sàng.

Theo ông Trần Viết Hải, Quản lý sản phẩm Chụp Cắt lớp vi tính và Tư vấn giải pháp Siemens Healthineers Việt Nam, việc chụp ngay tại điểm chăm sóc giúp rút ngắn thời gian xử lý trung bình từ khoảng 50 phút xuống còn khoảng 20 phút, đồng thời giảm nhu cầu vận chuyển người bệnh trong những tình huống lâm sàng phù hợp.

Thông qua NAEOTOM Alpha Class và SOMATOM On.site, Siemens Healthineers tiếp tục đưa những tiến bộ của công nghệ CT vào thực hành tại Việt Nam, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của các cơ sở y tế và đưa chẩn đoán hình ảnh đến gần hơn với người bệnh.