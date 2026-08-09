VN-Index trước 'cửa ải' 1.800 điểm: Dòng tiền có đủ sức duy trì?

TPO - VN-Index đã hồi phục hai tuần liên tiếp và đang tiến sát mốc 1.800 điểm. Khối ngoại trở lại mua ròng, lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh và định giá đã hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa theo kịp đà tăng, khiến vùng giá 1.775 - 1.810 điểm trở thành phép thử quan trọng của thị trường trong tháng 8.

Hai tuần hồi phục nhưng thanh khoản vẫn 'nguội'

VN-Index tiếp tục có tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp sau chuỗi bốn tuần điều chỉnh mạnh. Chỉ số tăng 1,85%, lên 1.768,06 điểm. Đà tăng có độ rộng tốt hơn khi phần lớn các nhóm ngành phục hồi.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn nhà nước tăng mạnh trong phiên cuối tuần sau thông tin về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước. Điều này trở thành một trong những động lực giúp thị trường tiếp tục hướng về vùng 1.800 điểm.

Thủ tướng yêu cầu đến trước 31/8, hoàn thành phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Ảnh minh họa.

Khối ngoại cũng phát đi tín hiệu tích cực khi quay lại mua ròng khoảng hơn 2.250 tỷ đồng trên HoSE trong tuần, tập trung đáng kể vào nhóm Vingroup.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là thanh khoản chưa theo kịp đà tăng của chỉ số. Khối lượng giao dịch giảm 10,3% so với tuần trước và thấp hơn khoảng 9% so với mức trung bình 20 tuần. Dòng tiền vẫn có xu hướng chọn lọc, tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành và doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, thay vì lan tỏa rộng.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy sau nhịp hồi phục. Vùng 1.750 điểm là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, trong khi 1.775-1.810 điểm là vùng kháng cự đáng chú ý, tương ứng khu vực đáy cũ đã bị phá vỡ trong nhịp giảm trước.

Nếu vượt vùng cản này với thanh khoản cải thiện, đà hồi phục sẽ được củng cố và khả năng hình thành đáy trung hạn rõ hơn. Ngược lại, nếu lực cầu suy yếu khi chỉ số tiến sát 1.800 điểm, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.750 điểm.

Định giá về vùng hấp dẫn, lãi suất vẫn là biến số

Triển vọng của thị trường chứng khoán tháng 8 đang được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận, mặt bằng định giá hấp dẫn và một số yếu tố mùa vụ.

Theo SSI Research, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên HoSE tăng 45,8% trong quý II và 29,2% trong nửa đầu năm. Ngân hàng và bất động sản đóng góp khoảng 70% mức tăng trưởng lợi nhuận chung. Trong khi đó, P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) dự phóng năm 2026 của thị trường ở mức 12,2 lần, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn VN-Index ở vùng 1.900 điểm.

﻿ Nhiều cổ phiếu đã trở lại vùng giá giống như năm 2023, trong khi lợi nhuận cùng kỳ tăng gấp 2-4 lần.

Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, P/E chỉ khoảng 9,5 lần. Mặt bằng này đã tiệm cận những vùng định giá từng xuất hiện trong các giai đoạn thị trường chịu cú sốc lớn như Covid-19 năm 2020 hay đợt điều chỉnh liên quan đến thuế quan năm 2025. Ở cấp độ cổ phiếu, nhiều mã đã trở lại vùng giá năm 2023 trong khi lợi nhuận cùng kỳ tăng gấp 2-4 lần.

Đây là cơ sở để cho rằng, nhịp hồi phục hiện tại không chỉ là phản ứng kỹ thuật sau bán tháo. Tháng 8 cũng thường là giai đoạn tương đối thuận lợi với chứng khoán Việt Nam. Trong 10 năm gần nhất, VN-Index tăng điểm trong 8 năm, mức sinh lời bình quân khoảng 5%. Trong 2 năm 2017 và 2019 chứng khoán giảm điểm vào tháng 8, song cũng chỉ ghi nhận mức giảm dưới 1%.

Áp lực bán chứng khoán do sử dụng đòn bẩy tài chính cũng có thể giảm dần. Dư nợ margin tăng 26,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 6% so với quý trước, khiến thị trường nhạy cảm hơn trong nhịp điều chỉnh mạnh tháng 7. Sau đợt bán tháo, một phần đòn bẩy nhiều khả năng đã được giải tỏa, qua đó có thể làm giảm áp lực bán bắt buộc trong một đến hai tháng tới.

VNDirect đưa ra kịch bản: VN-Index dao động trong vùng 1.720-1.800 điểm trong tháng 8 để hình thành nền tích lũy mới. Nếu vượt thành công vùng 1.780 điểm, chỉ số có thể hướng tới 1.850 điểm.

Cùng với đó, câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục là chất xúc tác quan trọng. Kỳ vọng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và đợt phân bổ thụ động đầu tiên dự kiến từ tháng 9/2026 có thể hỗ trợ dòng vốn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong kịch bản tích cực, VNDirect kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới 2.000 điểm vào cuối năm.

Theo VNDirect, định giá VN-Index vẫn ở mức hấp dẫn so với nhiều thị trường khác. Dữ liệu ngày 3/8.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu. Áp lực lãi suất có thể kéo dài trong nửa cuối năm khi nhu cầu tín dụng tăng cao và mục tiêu tăng trưởng được đặt ở mức tham vọng. Tỷ giá, lạm phát, chất lượng tài sản ngân hàng và rủi ro thương mại liên quan đến Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến dòng tiền và định giá.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền nhiều khả năng vẫn ưu tiên các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng và hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất.