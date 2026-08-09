Sovico ghi dấu ấn 'Thương hiệu Việt Hàng đầu' tại Made by Vietnam 2026

Tập đoàn Sovico vừa được vinh danh với giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt Hàng đầu” tại Lễ vinh danh Made by Vietnam 2026 – Dấu ấn Thương hiệu Việt, ghi nhận vai trò của thương hiệu “đầu tàu”, đặt nền móng cho dấu ấn Việt trên bản đồ quốc tế và góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt trong thời kỳ hội nhập.

Sovico tích cực lan toả giá trị nhân văn, đồng hành cùng cộng đồng qua nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Phó Chủ tịch Sovico Group Phạm Khắc Dũng đã đại diện Tập đoàn nhận giải thưởng tại lễ vinh danh do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) cùng Đài Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức.

Sovico được vinh danh với giải thưởng “Dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu”, không ngừng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ trên toàn cầu.

Giải thưởng được trao trên cơ sở đánh giá của hội đồng thẩm định chuyên môn, ghi nhận những dấu ấn nổi bật của Sovico trong xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Phó Chủ tịch Sovico Group Phạm Khắc Dũng (giữa) nhận giải thưởng vinh danh những đóng góp của tập đoàn cho nhiều lĩnh vực kinh tế.

Với hơn 30 năm hoạt động, Sovico là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân tiên phong của Việt Nam, phát triển hệ sinh thái đa ngành trong các lĩnh vực hàng không, tài chính – ngân hàng, bất động sản, hạ tầng, dịch vụ, y tế, giáo dục, công nghệ và phát triển bền vững, với các thương hiệu được biết đến rộng rãi trong nước và quốc tế. Tập đoàn Sovico đã không ngừng mở rộng hoạt động, kết nối đối tác và thị trường quốc tế, đưa thương hiệu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong lĩnh vực hàng không, tập đoàn đã đầu tư phát triển hãng hàng không với mạng bay rộng khắp Việt Nam và quốc tế, kết nối với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch tại châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu và châu Mỹ. Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ, hệ sinh thái Sovico thúc đẩy các dịch vụ tài chính hiện đại, chuyển đổi số và kết nối nguồn lực quốc tế.

Sovico đồng thời chú trọng đầu tư vào những lĩnh vực tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn như hạ tầng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, xây dựng hệ sinh thái có khả năng kết nối nguồn lực trong nước với thị trường toàn cầu.

Là đối tác chiến lược của UNESCO, Liên Hợp Quốc, Sovico đã triển khai nhiều chương trình phát triển con người, bình đẳng giới, bảo tồn văn hoá, phát triển các thành phố sáng tạo, hỗ trợ giáo dục, y tế và chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh thiệt thòi, chung tay cùng mang tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Sovico cũng hợp tác cùng Viện Đại học Oxford trong các chương trình nghiên cứu phát triển, giáo dục, học bổng cho sinh viên.

Giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt Hàng đầu” là sự ghi nhận cho hành trình xây dựng thương hiệu và mở rộng dấu ấn quốc tế của Sovico. Với tầm nhìn dài hạn, Tập đoàn tiếp tục theo đuổi chiến lược kiến tạo giá trị cho cộng đồng, phụng sự con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng kết nối quốc tế, góp phần đưa các thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh vươn xa và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập, đổi mới sáng tạo.